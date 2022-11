Mexicanos en Madrid se unen a marcha en defensa del INE

A-AA+

Ante la marcha que se convocó para este domingo 13 de noviembre en CDMX contra la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decenas de connacionales en España, mostraron su apoyo ante la movilización.

En video, mexicanos en Madrid, mostraron carteles en favor del Instituto Nacional Electoral (INE), tachando además, con cánticos al presidente López Obrador de "traidor".

"Obrador, traidor, el INE no se toca", repiten los connacionales al publicar el material, justo al tiempo en que en el centro de Ciudad de México, cientos de manifestantes están reunidos en la base del Ángel de la Independencia, para marchar en favor del INE.

Al respecto, la marcha, que comenzará a las 10:30 AM, realizará un recorrido por Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución, exigiendo que no se realice la iniciativa de AMLO en materia electoral.