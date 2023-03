México apela decisión de desechar demanda contra armeras de EE.UU.

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de México presentó un escrito de apelación contra la desestimación de la demanda contra empresas fabricantes de armas, que resolvió la Corte de Distrito de Boston, en Estados Unidos.

Un juez federal determinó que una ley de inmunidades en Estados Unidos protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, aun cuando sus conductas causen un daño en México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que "existe una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas que desemboca en la violencia en México, así como en otros delitos como son el tráfico de personas y de drogas, en particular, del fentanilo", señaló.

Recordó que en 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil por daños en contra de empresas que fabrican armas en ese país, "que por su descuido y negligencia facilitan activamente que sus armas sean traficadas a territorio mexicano".

Sin embargo, el litigio se detuvo cuando el juez de primera instancia determinó que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas sí protegía a las empresas demandadas aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano.

La apelación fue presentada en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts.

Mediante este recurso, México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos cuando hay un uso criminal de las armas y un daño en territorio mexicano.

Apuntó que desde el 26 de octubre de 2022, fecha en la que se realizó la solicitud de apelación, el gobierno de México ha estado ahondando los argumentos legales con el fin de que el procedimiento judicial persista.

Precisó que, en caso de que el recurso de apelación favorezca a México, se reanudaría el proceso iniciado en Boston en contra de las empresas manufactureras de armas por el uso de sus productos y daños ocasionados a la población mexicana.

La Cancillería puntualizó que el 10 de octubre de 2022, se presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de tiendas que, considera, comercian de manera negligente.

Adicionalmente, el 11 de noviembre de 2022, México solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva con relación al comercio de armas y su impacto en los derechos humanos.