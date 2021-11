México buscará insertar tráfico de armas como tema en la ONU: De la Fuente

Tras asumir la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador mexicano ante dicho órgano, Juan Ramón de la Fuente, adelantó que el tráfico de armas y la corrupción son los temas centrales que nuestro país buscará poner en el centro del debate.

En conferencia de prensa detalló el programa de trabajo que se implementará durante el mes de su mandato, siendo el primer evento una mesa de debate con integrantes de la ONU que estará encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a realizarse en Nueva York y en la que abordará los temas de corrupción, desigualdad, exclusión y los conflictos armados.

"Nuestro presidente viene exclusivamente a esta reunión y a entrevistarse con el Secretario Central con Antonio Guterres, estará en Nueva York menos de 24 horas y su presencia refleja la importancia de estos temas de carácter social como parte de esta agenda para prevenir algo que puede convertirse en un factor disruptivo para la paz", puntualizó.

El segundo evento destacado se realizará el lunes 22 noviembre, cuando el canciller mexicano Marcelo Ebrard ofrezca la conferencia magistral "Impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad".

"El tráfico ilícito de armas está muy vinculado a los problemas transfronterizos, no quiero adelantar vísperas, pero nadie puede cuestionar que estos temas afectan la paz internacional y es el punto en que México quiere que se ponga la atención que el caso amerita", expuso.

El exrector de la UNAM, platicó que el objetivo es buscar la coordinación entre los países miembros para combatir ese fenómeno, pues la colaboración aislada o en silos, no está funcionando.

"Para que no se sigan trabajando estos temas en silos que a veces lo que generan es una mayor ineficiencia del sistema, creo que si algo mostró la pandemia es que trabajando en silos el esfuerzo multilateral global se ve sumamente diezmado y su efectividad muy disminuida", apuntó.

A lo largo del mes de noviembre, indicó que también se debatirá sobre los conflictos en Medio Oriente, Siria y Yemen; así como la situación Irán, Libia, Etiopía y Somalia.

"Estamos muy preocupados por la situación de Etiopía, no está contemplada una fecha, pero es altamente probable que pronto nos ocupemos de este asunto, la prioridad es seguir trabajando por el acceso a la ayuda humanitaria, mientras que en el caso de Afganistán el punto de mayor preocupación es también la situación humanitaria, pero otros temas como Derechos Humanos, terrorismo, y las sanciones", explicó.

Juan Ramón de la Fuente destacó que también se abordará el tema migratorio, para buscar que este sea gestionado desde tres perspectivas; en los lugares de origen, tránsito y destino.

"No puede gestionarse de manera parcial, y el plan que presentó México oficialmente con apoyo de la CEPAL es un plan integral para incluir desde luego los problemas sociales y ambientales de los países de origen, los problemas con los que tienen que lidiar los países de tránsito y los que les corresponden a los países de destino. Vemos que esa es la forma más integral de abordarlo y el presidente de México ha mostrado la voluntad de apoyar a los países centroamericanos con los programas que han tenido buenos resultados en México y que pueden ser adoptados en esas naciones", añadió.

Finalmente, dijo que el último día de noviembre convocará a una sesión de cierre para dar a conocer las conclusiones de los trabajos, y descartó que a lo largo de este mes se toque temas referentes al cambio climático, toda vez que en este momento se están debatiendo en Glasgow, Reino Unido.