"México carece de servidores públicos honestos", advierte titular de la Marina

El almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), reconoció este lunes que en México se carecen de servidores públicos honestos, por lo que existe una alta corrupción.

En la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina señaló que, a diferencia de otras instituciones públicas, las Fuerzas Armadas no pueden darse el lujo de tener malos elementos, por lo que si un marino o soldados realiza alguna falta es castigado.

"Ambas instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, a través de nuestras escuelas, la Heroica Escuela Naval, el Heroico Colegio Militar, creamos hombres y mujeres con valores, con principios, personal que tiene una ética profesional que sabe que debe de tener un rumbo, un camino por la conductas que les van a producir a ellos una vida profesional plena, no meterse en problemas. Tenemos, sí jóvenes que salen y que toman otro rumbo, pero son castigados.

"La gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Nosotros desde el general, hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marino, somos servidores públicos, creamos servidores públicos a la sociedad mexicana.

"Y déjenme decirlo, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este problema de una alta corrupción", reconoció el titular de la Semar.

El almirante Ojeda Durán llamó a los servidores públicos a dejar a un lado los actos de corrupción, pues indicó que "a fin de cuentas quienes nos vamos a favorecer somos nosotros, los mexicanos".