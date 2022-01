México, con más ómicron en AL

Ciudad de México.- México es el país latinoamericano con más casos registrados de la variante ómicron de Covid-19, de acuerdo con el registro de la Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos Sobre la Influenza (GISAID).

De 94 países enlistados en la plataforma internacional, hasta este 4 de enero, México se ubica en el lugar 21, siendo el primero a nivel Latinoamérica.

Según la GISAID, y aunque alejado de las naciones que más contagios presentan, el país ha reportado un total de 374 casos de Covid-19 donde se identificó la variante ómicron. Detrás se coloca Chile con 327 contagios.

En tanto, a nivel mundial, el Reino Unido se posiciona en primer lugar con 72 mil 193; Estados Unidos en segundo, con 35 mil 351; y Dinamarca en tercero, con unos distantes siete mil 233 casos de covid.

Por su parte y pese al aumento de contagios de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no hay indicios de una cuarta ola de covid, por lo que llamó a la población a no alarmarse por la nueva variante ómicron, "que no nos metan miedo".

"Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos, que la gente sepa esto, también cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo, nosotros estaremos informando cualquier situación", resaltó.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal fue cuestionado si con el aumento en el número de número de contagios habría indicios para pensar en una cuarta ola.