México debe "replantear la nueva normalidad" tras la pandemia del COVID-19: López-Gatell

México tiene que prever los escenarios para la etapa de desconfinamiento y un regreso a la nueva normalidad tras la pandemia del COVID-19, dijo este jueves el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de este país, Hugo López-Gatell.







"El COVID-19 es una enfermedad emergente, una pandemia que nos impone a todo el mundo un nuevo reto que consiste en replantear la nueva normalidad", dijo el funcionario en conferencia de prensa.







López-Gatell explicó que hay muchos elementos por definir, no solo de lo que hacen los Gobiernos sino de cómo se va a comportar la enfermedad.







Dijo que días atrás en una entrevista expuso que "no hay ninguna garantía de que los países no puedan tener un retorno de la enfermedad".







"En la medida que hay enfermedad, infecciones, contagios en el resto del mundo siempre puede regresar a un país excepto que se alcance la inmunidad de rebaño", apuntó.







López-Gatell explicó que la inmunidad de rebaños "es un fenómeno en el que se alcanza una proporción de personas necesarias para que la eficiencia de los contagios ya no permita que haya una epidemia, se mantenga controlada y finalmente desaparezca".







Dijo que se necesita que el 65 % de la población haya sido inmune y que un "elemento esperanzador" en México y el mundo "es que tenemos una proporción muy importante de personas contagiadas asintomáticas que se infectan y que deseablemente desarrollaran inmunidad".







Por otra parte, el funcionario evitó responder a las críticas que sobre su trabajo al frente de la pandemia han hecho los exsecretarios de Salud, Julio Frenk (2000-2006), Salomón Chertorivsky (2011-2012) y José Narro (2012-2018).







"Bienvenida la crítica, bienvenida la opinión, bienvenida la libertad de expresión. Cada quien que opine lo que quiera", respondió López-Gatell.







México tuvo este jueves su jornada de mayor número de contagios y decesos de COVID-19 con 1.982 y 257, respectivamente, para un acumulado de 29.616 infectados y 2.961 fallecidos desde el inicio de la pandemia.







El martes pasado, la Secretaría de Salud estableció este viernes, como el día en que ocurrirá el pico máximo de la pandemia de COVID-19, casi dos meses y medio desde que se registró e primer caso en el país, el pasado 28 de febrero.