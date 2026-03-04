logo pulso
México en lista de EU de mercados de piratería

Lo mantiene junto a otras naciones como China y Brasil

Por El Universal

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
México en lista de EU de mercados de piratería

CIUDAD DE MÉXICO.- México es uno de los países que aparece en la lista estadounidense de "Mercados Notorios de Falsificación y Piratería 2025", junto con naciones como Argentina, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Malasia, Paraguay, Perú, Filipinas, Rusia, Tailandia, Türkiye o Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, entre otros.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) aseguró que, a pesar de que la autoridad mexicana conoce los mercados de venta de productos piratas, no hay operativos que se lleven a cabo para frenar esta situación.

Agregó que la lista se conforma "a partir de las numerosas nominaciones recibidas, así como de otros aportes, como los de las embajadas de Estados Unidos, con el fin de resaltar ejemplos destacados de mercados tanto en línea como físicos donde supuestamente se trafican bienes y servicios pirateados o falsificados, en perjuicio del comercio legítimo de bienes y servicios intensivos en propiedad intelectual".

Se hace alusión a tres mercados donde se vende piratería física en México, los cuales son: El Santuario y San Juan de Dios en Guadalajara, mientras que, en la Ciudad de México se encuentra Tepito.

Para los tres casos, la USTR aseguró que "a pesar de la magnitud reportada de la falsificación, no se realizaron operativos importantes de aplicación de la ley de propiedad intelectual".

