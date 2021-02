México envió ya contrato firmado para compra de vacuna rusa: Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que tras la autorización de emergencia que dio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a la vacuna rusa Sputnik V, México envió a ese país el contrato firmado para la compra del biológico y está a la espera de que hoy mismo sea suscrito y comenzar con la logística de traslado.

"Ya se ha mandado a Rusia el contrato firmado por el doctor Jorge Alcocer y estamos en espera de que no lo devuelvan firmado y eso ocurrirá hoy mismo y es lo que nos permite ya programar la fecha de entrega", dijo el doctor López-Gatell en la conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

El subsecretario explicó que sus colegas del Fondo Ruso de Inversión Directa que están a cargo del proyecto para contratar a la compañía de distribución y usaremos los servicios comerciales de las empresas internacionales de paquetería que resulta financieramente conveniente.

López-Gatell dijo que la autorización de emergencia de Cofepris demuestra que había una campaña de desinformación contra el biológico ruso que no tenía méritos científicos.

"Cofepris le concedió autorización de uso de emergencia esta vacuna con lo cual vemos que lo que habíamos identificado en una campaña de desinformación, la famosa infodemia... vemos que no tenían mérito todos estos ataques porque desde luego existía un estudio clínico y había evidencia con 22 mil personas".

Recordó que la Cofepris tuvo acceso al expediente con autorización del gobierno ruso y coincide con lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin en una conversación amistosa con el presidente Andrés Manuel López Obrador.