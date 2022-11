México es un país racista y clasista: Arturo Zaldívar

A-AA+

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que México es "profundamente racista" y "se niega a reconocer esa realidad".

A través de sus redes sociales, el ministro presidente de la SCJN señaló que más allá de romantizar la cultura indígena, se tiene que cuidar, respetar e impedir, con los elementos del derecho y la política, que sigan siendo discriminados y discriminadas.

"Lo que subyace cuando hablamos de las personas, pueblos y comunidades indígenas es un país profundamente racista. México es un país racista y clasista que se niega a reconocer esa realidad.

"Y las jueces y jueces no podemos juzgar como si México no fuera un país tan desigual, nuestra obligación en los juicios, en los procesos es igualar la cancha, es respetar los derechos de las comunidades y pueblo indígenas, de las personas que los integran. Es respetar sus tradiciones, sus usos y costumbres, pero también defender los derechos humanos dentro de esas tradiciones, usos y costumbres, particularmente de las niñas y niños", expresó Zaldívar.

El ministro presidente de la Corte declaró que los jueces no juzgan en "una esfera de cristal" ni en un "mundo químicamente puro": "Juzgamos en un país desigual, injusto, violento que se ha aprovechado históricamente de los grupos y comunidades indígenas".

Hizo un llamada a que México se asuma como una nación pluricultural para avanzar a ser la potencia internacional "a la cual estamos destinados a ser".