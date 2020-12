México está en el "segundo pico" de la pandemia, reconoce López-Gatell

El territorio mexicano experimenta el "segundo pico" de la pandemia de la covid-19 con un ascenso de contagios en la región centro-norte del país, reconoció este miércoles Hugo López-Gatell, funcionario encargado de gestionar la emergencia sanitaria.



"No es una especie de segundo pico, es un segundo pico, esto lo comentamos desde marzo", admitió López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en rueda de prensa en Palacio Nacional.



Las declaraciones del subsecretario ocurrieron después del informe técnico diario, en el que México agregó por segundo día consecutivo más de 11.000 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, hasta un total de 1.205.229 contagios y 111.655 fallecidos.



El subsecretario había pronosticado que México tendría el pico de su epidemia en julio, además de establecer un "escenario catastrófico" en el que habría un total de 60.000 muertes, una cifra que se superó en agosto.



"La predicción se cumplió, llegamos a final de septiembre con una tendencia de descenso en el número diario de casos que empezó desde la primera semana de agosto, es decir todo agosto y todo septiembre disminuyeron los casos, llegamos a octubre y empezaron a aumentar los casos", argumentó López-Gatell.



Con estas cifras, México es el duodécimo país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.



Algunos especialistas han opinado que México no experimenta un rebrote ni una segunda ola de contagios porque en realidad nunca ha controlado la primera.



Pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que México "domó la pandemia" y ha insistido en varios momentos que "va a la baja".



López-Gatell reiteró su opinión de que la pandemia empezó a descender en México en el tercer trimestre del año, aunque ahora hay una tendencia al alza en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México y Baja California.



El epidemiólogo rechazó dar una nueva predicción del comportamiento de la pandemia al criticar la cobertura mediática que ha recibido.



"Es difícil, relativamente imposible, llegar a una predicción exacta, por otro lado, tenemos ya la experiencia acumulada de estos meses de la epidemia, vemos que en los medios de comunicación en México, hubo cierta afición por asumir que las predicciones de los escenarios epidemiológicos implicaban promesas", lamentó.



Ante el panorama, que incluye una saturación hospitalaria mayor al 70 % en Ciudad de México, el funcionario pidió a la población no relajar las medidas sanitarias ni actuar como si la pandemia hubiese terminado.



"La epidemia sigue activa, por favor mantenga las medidas de precaución, sana distancia, utilice su cubrebocas", concluyó.