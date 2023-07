"México está en manos de criminales, no hay gobierno ni autoridad"

A-AA+

A cinco años de la política de abrazos a los delincuentes, el país se encuentra convulsionado por la violencia, México está en manos de los criminales y la gente vive con miedo, no hay gobierno, ni autoridad, sólo un Estado fallido, advirtió el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En un comunicado, aseguró que estamos viviendo el sexenio más sangriento de la historia, pero para el presidente se trata de "una exageración de los conservadores" y las más de 87 muertes diarias de mexicanos, los 160 mil homicidios dolosos, los cerca de 110 mil desaparecidos, con 10 millones de delitos denunciados y una impunidad del 99 por ciento, simplemente no existen para él.

"Estamos viviendo las consecuencias de las ocurrencias de López Obrador. Al ofrecer abrazos a los delincuentes hizo más fuertes a los cárteles del narcotráfico, cedió el gobierno de amplias zonas del país y abandonó a millones de mexicanos al capricho de la delincuencia", condenó.

El líder de Acción Nacional señaló que se han registrado rebeliones populares comandadas por grupos del crimen organizado, asesinatos de periodistas, jueces trabajando en su casa por miedo al narco, ataques con drones explosivos, olas de terror entre la población por balaceras, autos quemados y una guerra civil en estados como Chiapas y Michoacán entre autodefensas y narcotraficantes. Los criminales están infiltrando como nunca comunidades, fuerzas policiales y gobiernos, señaló.

"López Obrador se niega a reconocer la realidad y su gobierno, pública y cínicamente, se sienta a negociar con los criminales, como vimos en Chiapas y Guerrero, para liberar a los rehenes. El gobierno no hace nada ante las narco-bombas contra la policía y permite esas expresiones del narcoterrorismo", acusó el panista.

Marko Cortés afirmó que la base social del crimen organizado es producto del miedo a los criminales, pues la gente tiene miedo de perder sus bienes y predios, miedo a perder su ganado o sus cultivos, tienen miedo a perder su vida y la de sus seres queridos, porque tristemente la tranquilidad y libertad ya la perdieron.

Anunció que Acción Nacional impulsará desde el Congreso de la Unión que regresen los recursos federales para la seguridad en los municipios, una policía nacional civil, bien pagada, equipada, tecnificada y organizada. Así como la formación de ministerios públicos realmente profesionales, que realicen investigaciones y expedientes sólidos contra los delincuentes.

Criticó que mientras la delincuencia se apodera del país, el presidente ataque a la oposición, a los medios de comunicación y a todo aquel que piense diferente, creando distractores para ocultar que su gobierno ya fue completamente rebasado por la violencia.

"Morena es una desgracia para México, urge cambiar el rumbo del país, urge tener un gobierno eficiente que si de resultados y nos dé a las mexicanas y mexicanos la tranquilidad y seguridad con la que merecemos vivir", finalizó.