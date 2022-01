México inicia diálogo para adquirir medicamentos covid: López-Gatell

México inició el diálogo con los laboratorios de MSD y Pfizer que fabrican los medicamentos Molnupiravir y Paxlovid de Pfizer, que fueron aprobados para uso de emergencia en la atención de pacientes Covid, a fin de adquirirlos aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

"Iniciamos los pasos para adquirir los medicamentos antivirales contra covid, hicimos un proceso de análisis donde fueron aprobados estos medicamentos y el análisis sobre el uso correcto para usarlo de la manera óptima. Pasamos ya al proceso de negociación, estamos en plática con los laboratorios, tienen indicaciones muy específicas y es un programa del gobierno de México para que lleguen a quienes tengan la indicación médica de uso", dijo.

Al presentar el Pulso de la Salud desde Palacio Nacional, el funcionario resaltó que en México, 65 de cada 100 personas hospitalizadas por Covid-19 no habían sido vacunados o tenían el esquema incompleto, por lo que llamó a la población que aún no se ha inmunizado a hacerlo.

"Esto permite ver que vacunarse disminuye probabilidad de hospitalización por Covid-19 y recordar a la población que abrimos desde hace 2 semanas el pre registro para personas de 40 años en adelante para la dosis de refuerzo, esto será vacunación masiva, y también se abrió vacunación para personas rezagadas a fin de que completen el esquema primario y quienes ya puedan tener la dosis de refuerzo, es importante destacar que recortamos el tiempo para aplicar la dosis de refuerzo, en un principio planteamos 6 meses, pero ahora el tiempo es de 5 meses desde la última dosis".

El funcionario resaltó que a la fecha se han aplicado 156.5 millones de dosis anticovid, que corresponden a casi 83 millones de personas vacunadas, 92% cuentan con esquema completo y el resto ha recibido la primera dosis, "se abrieron sitios para personas que se habían rezagado y cada vez hay más gente que se convence de vacunarse", dijo. Agregó que en niñas, niños y adolescentes de 14 a 17 años, que incluye a personas que no tengan o sí tengan comorbilidad, hay un avance de 45% en la vacunación.

Señaló que si bien, existe una preocupación "legítima" por parte de padres de familia y tutores con respecto al regreso a clases, no hay evidencia científica de que la apertura de escuelas haya provocado aumento en el número de contagios en menores de edad, destacó que el repunte en los nuevos casos en este grupo de población inició durante el periodo vacacional.

"Precisar que las escuelas no son de manera particular centros de contagio, a lo largo de varios meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fue bajando el número de contagios en niños y adolescentes a pesar de que en agosto se abrieron escuelas, no tuvo impacto en producir más contagios, tenemos un rebrote, un repunte a expensas de ómicron y la pregunta es porque se abrieron las escuelas, la evidencia muestra el repunte ocurrió en periodo de vacaciones, no fue por abrir las escuelas".

En cuanto al panorama de Covid-19 en México por ómicron, el subsecretario puntualizó que aunque los contagios han crecido a un nivel acelerado, las hospitalizaciones y defunciones se han mantenido sin esta velocidad de crecimiento.

"Los casos son 10 veces mayor a las hospitalizaciones y defunciones, estas no crecen al mismo ritmo, ocurre en todos los países en donde ómicron se convierte en variante predominante, se ha ido mostrando que afortunadamente si es una variante del SarsCoV2 que se propaga rápidamente, pero las personas en su enorme mayoría tienen síntomas leves, semejantes a otras enfermedades respiratorias y se restablecen luego de sentir tos, dolor de cabeza, en algunos casos fiebre, pero una minoría llegan a ser hospitalizados y fallecer. Esta diferencia la hace el hecho de haber sido vacunado contra covid, que debe ser el esquema completo y en su caso contar con la dosis de refuerzo".