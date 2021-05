México libró tercera ola de contagios por Covid-19, asegura López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró este jueves que tras el periodo vacacional de Semana Santa, no se presentó en México una tercera ola de contagios por Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario recordó que era obligación del gobierno federal llamar a la población a tener mayor cautela ante este riesgo "pero hubo éxito".

"Recordarán que, en anticipación a la semana mayor, al periodo de Semana Santa, decidimos no avanzar en la vacunación a personal educativo para asegurarnos que no se presentara la tercera ola y entonces concentramos el esfuerzo de vacunación en la megalópolis, las seis entidades federativas junto con la Ciudad de México que tenían el mayor riesgo de presentar esta tercera ola", dijo el funcionario.

"Muy afortunadamente la tercera ola no se presentó, era nuestra obligación decir que podía existir ese riesgo para llamar a la población a tener mayor cautela, pero hubo éxito", concluyó.