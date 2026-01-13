México, líder en contagios de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 2019 y 2024 se confirmaron en México 223 casos de sarampión, mientras que en 2025 la Secretaría de Salud registró 6 mil 213 casos acumulados confirmados. Con esta cifra el país se posicionó en el primer lugar de América al superar a Canadá, que rebasó los 5 mil 300 casos, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (Paho, por sus siglas en inglés).

La autoridad médica también señaló que en 2025 se documentaron 29 muertes en personas no vacunadas en el continente: 24 en México (21 ocurrieron en Chihuahua, y las otras tres en Durango, Sonora y Jalisco; así como tres en Estados Unidos y dos en Canadá.

La Paho indicó que en América se contabilizaron 13 mil 767 casos de sarampión confirmados, de acuerdo con los últimos informes de vigilancia de cada país.

En Estados Unidos se verificaron mil 952 casos; en Bolivia, 541; en Paraguay, 49; en Belice, 44; en Brasil, 37; en Argentina, 36; en Uruguay, siete; en Perú, cinco, y en Costa Rica y Guatemala, uno en cada nación.

Hasta la SE 52 de 2025, en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática se han notificado 15 mil 342 casos probables de sarampión o rubéola a nivel nacional.

Del total de casos probables, se registraron 6 mil 152 de sarampión, y se han identificado los genotipos B3 y D8 en el año.

El gobierno federal, a través del boletín informativo número 39 de la situación epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación en México, dio a conocer que 91.1%, es decir, 5 mil 603 personas, no cuentan con antecedente de vacunación. Mientras que 6.1% (375) tienen una dosis de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP/SR), y 2.8% (174) cuentan con dos o más dosis de SRP/SR documentado en la Cartilla Nacional de Salud.

En cuanto a la distribución por sexo, el predominio es en mujeres 51.1%, con 3 mil 146 casos, y 48.9% en hombres, con 3 mil 6. Respecto al grupo etario mayormente afectado, se encontró que es el de uno a cuatro años, con 15.3%, es decir 942 casos, seguido del grupo de 25 a 29 años, con 11.3%, lo que equivale a 695.

Chihuahua reporta 4 mil 483 casos confirmados de sarampión, lo que lo coloca como el estado con más incidencia. Le siguen Jalisco, con 574; Guerrero, con 240, y en cuarto lugar está Michoacán con 231.