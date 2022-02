México necesita serenidad para superar desencuentros, afirma Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que las transiciones políticas no se resuelven ni concluyen en tres, seis, nueve o 12 años, pues son procesos que pueden implicar décadas y, en algunos casos, cuestan vidas, revoluciones, movilizaciones sociales que se confrontan o que desencadenan guerras civiles.

"México vive momentos cruciales, un proceso de transición política inacabada que obviamente tiene obstáculos, intereses que se oponen, incluso frustraciones de algún sector de la población", indicó.

En la inauguración de la Quinta Edición del Taller para las Juventudes "10 por México", en el que 150 jóvenes, hombres y mujeres recibirán capacitación en materia política, legislativa y parlamentaria, Monreal llamó a los ciudadanos a la serenidad, la conciliación y la unidad para superar cualquier desencuentro o circunstancia que divida, y que México pueda transitar a mejores niveles de desarrollo político y social.

El coordinador de los senadores de Morena señaló a los estudiantes, a quienes consideró como la generación del relevo.

Además, destacó la importancia de impulsar la formación de los jóvenes, de contagiarles el amor por su trabajo. "No dudo que con el tiempo veamos a diputados o senadores representando a su patria, esa es la idea que nos motiva, que nos mueve".

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, autor de esta iniciativa, aseguró que los integrantes de la quinta generación del Taller Legislativo para las Juventudes serán portadores de un gran conocimiento en el ámbito legislativo, ya que obtendrán conocimientos en la elaboración de leyes, puntos de acuerdo y en la conducción de los debates parlamentarios.

Dijo que este ejercicio creció por el apoyo del senador Ricardo Monreal, "ya que gracias a que abrazó el proyecto, le hemos podido dar cabida a un programa con la capacidad de atender a 150 integrantes, en paridad de género".

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, dijo a los jóvenes que experimentarán la vida parlamentaria desde el Senado de la República, como lo hace un legislador en los debates; además, aprenderán a negociar, discutir y buscar puntos comunes.

Agregó que "la vida no le regala nada a nadie, sino que cada uno construye su presente y futuro todos los días, con constancia y preparación".