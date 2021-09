México negocia acuerdo comercial con Ecuador; ve lejano ingreso de Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La agenda de negociaciones comerciales de México avanza en diversos frentes, por una parte con Ecuador sigue adelante el diálogo para firmar un tratado de libre comercio, mientras que con Argentina y Brasil se espera expandir los alcances del acuerdo parcial que tienen en vigor.

El director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, dijo que en cuanto entre en vigor el acuerdo con Ecuador, dicho país podrá ser estado asociado de la Alianza del Pacífico, junto con otras economías como Singapur y otros más que están por concretar su adhesión.

En conferencia de prensa, el director del Comce dijo que ve difícil que en los próximos dos años Reino Unido se sume al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque lo primero que buscan los países británicos es un tratado comercial con los estadounidenses.

"Ellos (Reino Unido) lo que están buscando en primera instancia es un (tratado) bilateral, Reino Unido-Estados Unidos, no están buscando ingresar al T-MEC en el corto plazo, que es muy claro el interés de tener un bilateral con Estados Unidos, no están pensando en el T-MEC, se puede dar en el largo plazo, pero no en el corto plazo, yo lo descartaría", dijo.

Añadió que en el caso de la solicitud que hizo el gobierno de China para adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT, CPTPP o TPP-11), todavía falta un largo proceso para que se pueda ver si hay o no posibilidades de que se sume.

"China tiene mucho interés en participar y ya lo había manifestado, ahora tiene que haber una respuesta de todos los socios, porque tiene que ser una negociación multilateral con China y todos los miembros actuales tienen que estar de acuerdo, pero esto no lo sabemos porque ningún país está haciendo consulta para ver si participa o no.

"Estados Unidos me parece que no entrará (al TIPAT), no es del interés del presidente estadounidense Biden de entrar en ese acuerdo, en los pronunciamientos que ha hecho son que por ahora no, entonces yo no lo veo en un par de años".

Además de que en el T-MEC dice que Canadá, México o Estados Unidos tienen que hacer consultas antes de iniciar negociaciones para un tratado con un país que no sea economía de mercado, como algunos consideran a China.

Por otra parte, dijo que el rebote de la economía mexicana tuvo que ver mucho con el aumento de las exportaciones hacia Estados Unidos, gracias a ello en 2021 "vamos a llegar a exportar un poquito más de lo que exportamos el año pasado, que en 2019", cuando se exportaron 460 mil millones de dólares, ya que aproximadamente se llegará a los 465 mil millones de dólares.

"Para el 2022 ya el crecimiento de la economía americana va a ser mucho menor y, en consecuencia, vamos a regresar a los incrementos en el comercio exterior que teníamos antes de la pandemia y que yo estimo no será como los de este año, no estaremos en veintitantos por ciento, seguramente regresaremos a crecimientos de no más del 8% y eso va a depender de cómo crezcan Estados Unidos, Asia y Europa, estas crecerán entre 2-6%".

Además de que habrá que ver si no se presenta una nueva ola de contagios que pueda disminuir las expectativas de crecimiento.