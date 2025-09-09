México no participó en operativo internacional de la DEA

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) anunció los resultados de un operativo coordinado a nivel nacional e internacional contra el Cártel de Sinaloa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que México no ha participado en ninguna operación en conjunto con Estados Unidos.

Aclaró que, en México, han estado detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

"(Pero) relacionadas con un operativo o gran operativo de la DEA internacional, y que involucre México, no, no hemos tenido ninguna operación en conjunto", aseguró en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hoy, la DEA informó que este operativo dejó 617 detenidos y la incautación de más de 10 toneladas de drogas vinculadas a la organización criminal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otro lado, y ante pregunta expresa sobre las redadas y los festejos patrios de México en el país vecino del norte, la Presidenta comentó que, la cancelación de estas celebraciones son decisiones propias, pero que revisará con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se puede plantear, en particular en Chicago.

"Algunos han planteado que no se realice, y yo pienso que si se hace de manera pacífica, relacionado con la independencia, pues no tendría problema. pero vamos a ver cuál es la opinión de cancillería para no cometer algún error", informó.