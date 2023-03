México no puede ser rehén de facciones privilegiadas, afirma Adán Augusto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- México no puede ni debe ser rehén de grupos de interés o facciones que quieren mantener sus privilegios a costa del empobrecimiento de las mayorías, advirtió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Al participar en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conmemoración del 110 aniversario de la forma del Plan de Guadalupe, en Coahuila, el funcionario dijo que mienten quienes aseguran que el gobierno y Morena debilita al estado de Derecho con las reformas impulsadas en el Plan B.

"Hoy no faltan quienes como en los tiempos de Madero buscan usar la calumnia para malbaratar las profundas transformaciones sociales que vive nuestro país. Hay quienes incluso amparados en la plena y entera libertad de expresión que se vive en nuestro tiempo, afirman que aprobando democráticamente las reformas que el pueblo exige y que fueron avaladas masivamente en las urnas el pasado 2018, estamos según ellos debilitando el estado de Derecho, como si la institucionalidad de nuestro país dependiera de tener que seguir manteniendo los privilegios y las prebendas de una burocracia dorada que se enquistó en los distintos organismos del Estado", enfatizó.

El responsable de la política interna del país afirmó que México ya cambió y la prioridad del gobierno federal es poner en el centro de la política más humildes aquellas y aquellos que fueron olvidados por décadas de neoliberalismo.

"No buscamos redirigir recursos públicos por animadversiones personales ni revanchas políticas, lo hacemos porque en el México real, el de los pueblos y las comunidades, continúan existiendo profundas carencias y necesidades", explicó.

Acompañado del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, el titular de la Segob hizo un llamado a la sociedad de Coahuila para que transite en paz el proceso electoral y que el próximo 4 de junio "gane el que la mayoría de ustedes decidan, y una vez que la jornada electoral termine, que el gobernador que resulte electo de esos comicios tenga todo el apoyo y la solidaridad de todos los coahuilenses".

Adán Augusto López hizo un reconocimiento al gobernador Riquelme por la disminución en los índices delictivos en esa entidad y reafirmó el respaldo del gobierno federal a la administración que encabeza el priista.

"Coahuila se precia de ser uno de los tres estados más seguros del país, pero también si hablamos de desarrollo económico, de igualdad de oportunidades, Coahuila está a la vanguardia", remarcó.