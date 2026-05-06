México, país más violento con la prensa: Art. 19

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2025, México registró siete asesinatos, una desaparición y 451 agresiones contra periodistas, en un entorno donde "informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios", señala Artículo 19.

El informe Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia, elaborado por el organismo internacional, ubica a México como el país con mayor violencia letal contra la prensa en América Latina en 2025, con siete homicidios y un caso de desaparición.

En conjunto con Guatemala y Honduras, se registraron 12 asesinatos de periodistas en un año. "Detrás de cada caso hay un patrón reiterado de impunidad y un mensaje que hace las veces de ejemplo siniestro para el resto del gremio".

En total, la organización documentó 451 agresiones contra la prensa en México. De ellas, 199 corresponden a "ambiente hostil" (44.12%), 151 a abuso del poder público (33.48%) y 53 a violencia física y ataques directos (11.75%).

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El documento advierte que "lejos de tratarse de hechos aislados, las agresiones contra la prensa responden a patrones sostenidos que demuestran un ambiente hostil contra el gremio periodístico".

Las amenazas continúan como uno de los mecanismos más recurrentes. Durante 2025 se documentaron 112 casos. Es decir, "en México cada cuatro días una persona periodista es amenazada".

A esto se suman 65 casos de estigmatización, de los cuales 39 (60%) provinieron de autoridades o partidos políticos. Sobre este fenómeno, el informe sostiene que estos discursos "no constituyen expresiones neutrales de opinión".