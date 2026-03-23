México participa en diálogo técnico para mantener T-MEC

CIUDAD DE

, marzo 23 (EL UNIVERSAL).-

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(EU) si quiere preservar el Tratado entrey Canadá (T-MEC), prueba de ello es que el miércolespasado, se realizó lade negociación a nivel ministerial, dijo el secretario de Economía,Para el funcionario "las condiciones son mejores de las que habíamos pensado. Si no, no estaríamos en conversaciones...estimamos que sí vamos a poder renovar el tratado...evidentemente, si no quisieran renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones?".El Secretario de Economía dijo que eso reduce la incertidumbre que había en elsobre si iba o no mantenerse el (T-MEC).Añadió que la, del pasado, "fue una reunión conmuy amplio porque tienes que fijar los términos de referencia", sin embargo, no quiso abundar en el tema, porque dijo "no los voy a aburrir con los detalles".En su exposición, durante el evento "in Mexico", el funcionario comentó que también hayen que el sistema mundial de comercio se va a reorganizar "sin tantos costos" como se pudo pensar hace un año.Explicó que la) debe ser, porque si no se logra lo que ocurrirá en el mundo es que se conformarán "diferentescon diferentes reglas y un grado de incertidumbre alto".Dijo que lade lase realizará del 26 al 29 de marzo próximo en Yaundé, Camerún, en la cual "estará presenta, presentará su punto de vista"."Tenemos que tener unaque quizá va a tener que cambiar muchos de sus fundamentos, tiene demasiada, las medidas toman demasiado tiempo en resolverse, y eso es carísimo para todos", expuso.Explicó quebuscará defender las reglas multilaterales y buscar que sean "más claras y estables, no en el discurso, sino en la operación de la" para que lafuncione mejor y haya más estabilidad en el comercio global.Sobre las negociaciones decon Canadá reiteró que en el mes dese definirán las fechas para el inicio de la ronda de negociaciones entre esos dos países.Agregó que también será encuando se firmará la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea