México participará en fase III de nueva vacuna china: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que ha contactado al gobierno de China para conseguir una nueva alternativa de vacunas contra del Covid-19 denominada Walvax.

"Ya nos han comunicado oficialmente las autoridades de China, se van a iniciar en México, una vez que autorice también Cofepris, estudios de fase III. Vamos a ser el primer país, fuera de China, en realizar estudios de fase III de esta vacuna".

En la conferencia de prensa, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller explicó que la vacuna utiliza tecnología de ARNm, no requiere congelación.

"A más tardar el 30 de mayo, si lo autoriza Cofepris, se inicia el estudio y van a participar 6 mil personas voluntarias en México, con lo cual tendríamos, en su caso, otra opción".

El secretario de Relaciones Exteriores acusó que desgraciadamente 22 países no tienen todavía, vacunas y 99 países todavía no han vacunado al 10% a su población.

"Por eso la prioridad de México, además de la estrategia de abastecimiento es corregir esto, cambiar esto, denunciar esto, promover otras circunstancias. En ese contexto, México está en el lugar número 12 en cuanto a acceso a dosis aplicadas, y segundo lugar en América Latina, con el mayor número de dosis adquiridas y aplicadas".

Señaló que México ha vacunado, con al menos una dosis, a un porcentaje mayor de adultos que India, Australia o Rusia.