México pide mayor diálogo a EU, "no más armas ni helicópteros"

El gobierno de México no quiere que Estados Unidos siga con el envío de equipo para el combate a la inseguridad en el país, tal cual se enmarcó la iniciativa Mérida.

En cambio, lo que se busca es un mayor diálogo, intercambio de información y apoyo para el desarrollo.

"No me mandes armas, ya no quiero que me des armas, ni helicópteros, nada de eso, queremos que ya no vengan armas", señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entrevistado luego de encabezar el inicio de la emisión del llamado pasaporte electrónico, el canciller se refirió a la reunión de seguridad que se tendrá con la autoridad de Estados Unidos el próximo viernes. Para México, indicó, la prioridad es reducir los homicidios y la violencia.

Además, añadió, se busca que entre ambas naciones se tenga una asistencia jurídica expedita, desarrollo en el Sur de México.

Ebrard descartó que el tono de la reunión entre ambas partes sea de reproche.

"El tono es: vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos y ver en qué estamos de acuerdo y ver cómo vamos a funcionar para no quedar en una declaración", indicó.