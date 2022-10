México, primer lugar en abandono de perros; impulsa Verde sanciones

A-AA+

México, tercer país de América Latina con mayor maltrato animal y primero con más perros en las calles por abandono de sus dueños, por lo que la bancada del PVEM impulsa una reforma para establecer sanciones.

"Es prioritario establecer sanciones para el abandono de mascotas, considerando que no solo ocasiona un daño al animal, también puede ocasionar daños a las personas y a la sociedad en su conjunto", aseguró el senador Manuel Velasco Coello, quien impulsa desde el Senado de la República una propuesta para proteger a los animales de lo que calificó como el trato más cruel: el abandono.

Señaló que uno de los principales motivos del abandono de las mascotas es el comportamiento del animal, debido a que el hombre no considera las características tanto físicas como de comportamiento de cada especie.

70% de las mascotas, en la calle

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) el 70 por ciento de las mascotas de nuestro país se encuentran en la calle. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha indicado que somos el tercer país de América Latina con mayor maltrato animal y el primero en tener más perros en las calles por el abandono de sus dueños.

Compartió que el riesgo de enfermedades es uno de los principales problemas que se generan por el abandono de mascotas; sin embargo, no es la única, también pueden provocar fatales accidentes vehiculares debido a que los animales abandonados no saben cruzar calles o avenidas, deterioran la infraestructura urbana y al convertirse en fauna feral pueden dañar a la fauna silvestre de las ciudades o las personas que se encuentren cerca de ellas.

Recordó que en el 2021 se logró la reforma que obliga a las entidades federativas a establecer sanciones por maltrato animal; no obstante, acotó que aún no se ha incorporado uno de los actos más crueles que le puede ocurrir a un animal de compañía, el abandono.

Por ello, insistió que es necesario incorporar en el artículo 87 Bis 2, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la facultad a las entidades federativas de establecer en su normatividad sanciones a quien abandone mascotas.

Es de destacar que en México el 69.8 por ciento de los hogares cuentan con animales de compañía, siendo Campeche la entidad federativa con mayor número de familias con al menos una mascota. De casi 80 millones de mascotas que viven en los hogares mexicanos, el 55 por ciento son perros, el 20 por ciento gatos y el resto otro tipo de mascotas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE 2021) del Inegi.