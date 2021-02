México puede tener un futuro muy brillante sin petróleo, su mayor recurso es la gente: Bill Gates

El fundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró que México podría tener un "futuro muy brillante" si utiliza sus recursos para invertir en la educación en lugar de continuar destinando dinero y proyectos al petróleo.

Durante una entrevista que realizó el periodista de CNN, Andrés Oppenheimer, el también filántropo señaló que el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador tiene que destinar recursos al sistema educativo, ya que "es la primera clave para "desarrollar un país o la inteligencia de su gente".

El magnate recalcó que el sistema educativo mexicano es muy débil y con ello no se puede asegurar un buen nivel académico y letrado a futuro.

"Hablando en términos más generales, el sistema educativo en México es muy débil, por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas de los maestros con relación al nivel económico de México, y tener un buen sistema educativo es mucho más importante que sacar petróleo del subsuelo", dijo ante la pregunta del columnista, quien le pidió un consejo para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Después de todo, un buen sistema educativo te permite tener ciudadanos informados, con vidas plenas. La educación representa más que el dinero. Así que México puede tener un futuro muy brillante sin el petróleo, porque su principal recurso es su gente", insistió frente a CNN.

Las preguntas de la entrevista giraron en torno, principalmente, a su más reciente libro sobre el cambio climático, el cual lleva por nombre Cómo evitar un desastre climático: Las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos.

Bajo esta premisa, Gates comentó al medio que no sólo se debe apostar por las energías sustentables como la solar o la eólica, sino que también se debe alejar de las grandes actividades que generan emisiones de gases efecto invernadero, las cuales son muy difíciles de resolver, pero para llegar a una solución, primero se necesita entrar de lleno a las investigaciones y trabajo especializado en el área.

Agregó que estos cambios evidentemente se deben de producir de manera gradual, ya que aún se necesitan de los combustibles fósiles para transportarse, y de hecho, éstos aún sostienen gran parte de la economía global, pero que aún podría decirse que hay un margen de tiempo suficiente, hasta llegar al 2050, para que se reduzca la cifra a cero emisiones de carbono.

También expuso que no se desemplearía a la gente, sino que son trabajos y labores que deben redireccionarse para lograr una economía sustentable.

"¿Qué tan rápido podemos reducir ese consumo de gasolina? No estamos seguros, pero sí, los países tendrán que irse alejando poco a poco de la expectativa de hacer mucho dinero vendiendo petróleo o gas natural. Y ese será un reto para el medio ambiente, para Rusia, para Nigeria, para México. [...] Pero ya sabes, 30 años con suerte, es un tiempo suficiente para transferir esos empleos hacia otras áreas y eso podría generar un beneficio geológico inesperado en nuevos empleos, porque la gente tendrá que adaptarse", sostuvo en la entrevista.

El multimillonario dijo que América Latina tiene un "potencial increíble", por lo que él ha invertido mucho dinero en México y Brasil, pero que los gobiernos corruptos suelen entorpecer el trabajo y el progreso al que podrían llegar ambas zonas.

"La política siempre es muy complicada y si tienes un partido político corrupto, casi siempre vas a terminar teniendo las políticas del partido opuesto, incluso cuando no sean las mejores o las mejor pensadas, entonces la corrupción termina siendo más importante que la idea de elegir a los mejores candidatos y las mejores políticas. [...] Yo he invertido mucho en México y en Brasil y a pesar de que no nos ha ido muy bien hasta ahora, sigo creyendo en estos países y en el potencial que tienen".

Por ello, detalló que el atajo más claro para lograr que la economía de los países latinoamericanos crezca y disminuyan los niveles de pobreza es elegir a los políticos correctos, que tengan visiones claras de los objetivos mundiales que se deben cumplir, uno de ellos, reducir el cambio climático.

"Escoger los políticos adecuados podría ayudar a acelerar que mejoren las cosas. La clave está en elementos como la forma en que usas los mercados, cómo permites la actividad del sector privado, cómo manejas el sector de la salud, la educación y el sistema judicial. Hay lugares como Chile, que en muchos aspectos han sido un modelo. Últimamente han repensado algunas de sus políticas en términos de equidad y espero que les resulte bien, pero aún sigue siendo el modelo para seguir en muchos aspectos y la tendencia allí se ve muy positiva", añadió.

Finalmente, Bill Gates insistió en que la base del progreso siempre será la educación, ya que mediante ella la población se vuelve más exigente, sabia y contestataria, pues con esto podrá cuestionar lo que actualmente tiene y buscará la manera de mejor las condiciones de vida en general.

"La clave para mí es enfocarse en la educación, lograr que los niños puedan involucrarse en una buena educación en edad temprana y logren desarrollar la confianza en sí mismos que necesitan. ¿Sabes? Yo creo que eso es incluso más importante que lograr el éxito económico", refirió Gates.

"Si logran tener una buena educación, siempre habrá algún buen trabajo disponible. Quiero decir, si eres veterinario o doctor o ingeniero de sistemas con un entrenamiento de alta calidad, la demanda por esos trabajos excede el número de personas que pueden hacerlos. Por supuesto, eso es algo que no es válido para todo el mundo. [...] Siempre vuelvo al punto del que hablamos antes de tener buenos sistemas educativos, en el que les exiges a los maestros los más altos estándares. También es vital tener buenos sistemas de salud que, en Sudamérica, como sabes, no son perfectos, pero hay muchos aspectos positivos", terminó.