México rechaza derecho de veto ante la ONU

México rechazó el derecho de veto y planteó reformas a los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad.

En el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en Naciones Unidas, señaló que la modificación debe resultar en un órgano que beneficie la colectividad.

Indicó que no puede estar sujeto a los privilegios perpetuos de unos cuantos y que el veto se opone al principio de la igualdad jurídica entre los Estados e impide avanzar en su democratización.

"El ejercicio del veto pone en entredicho la igualdad soberana que debe prevalecer entre los estados, no fomenta la unidad ni promueve la búsqueda de entendimientos. Como hemos podido comprobar a lo largo de los años, el veto fomenta la división entre los miembros del Consejo y socava con frecuencia su credibilidad, su legitimidad y su transparencia ante el resto de la comunidad internacional", expresó De la Fuente.

"México reitera que incrementar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad no representa una verdadera reforma, sino por el contrario, sólo reforzaría las condiciones que han llevado al Consejo a las parálisis y estar ausente cuando más se le requiere", agregó.

Indicó que con el propósito de avanzar en las negociaciones, México y el Movimiento Unidos por el Consenso presentaron una fórmula de compromiso que ha sido expuesta por Italia y representa una alternativa para alcanzar una reforma integral y realista.

Juan Ramón dela Fuente dijo que un Consejo de Seguridad en estos términos sería más democrático, más representativo, más eficaz y más transparente. Asimismo llamó a mejorar los métodos de trabajo.