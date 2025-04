México rechaza medidas cautelares de ONU por caso Teuchitlán

El Gobierno de México rechazó las medidas cautelares dictadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas tras los hallazgos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que enviaron una nota diplomática ya que rechazó que haya desaparición forzada desde el Estado sino que es a causa del crimen organizado.

Dijo que el rechazo se expresó desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación ya que "no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir".

"(...) entonces le mandamos una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad, y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo, y por supuesto, se está trabajando en la fiscalía y lo voy a repetir una vez más, lo que nosotros le hemos pedido a la fiscalía y la fiscalía en su autonomía lo está desarrollando, es la verdad, y se está trabajando permanentemente para que no haya impunidad en cualquiera de estos casos".

Sheinbaum destacó que por el caso del rancho Izaguirre hasta el momento hay 18 de detenciones.