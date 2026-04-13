México, referente en economía: CS

Huamantla, Tlax.- En la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, a pesar de las condiciones internacionales adversas, México se mantiene como un referente en distintos sectores económicos, destacando estabilidad, crecimiento y control inflacionario.

Acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, la Mandataria subrayó que su administración trabaja para sostener el precio de los combustibles y evitar presiones inflacionarias.

La titular del Ejecutivo federal también resaltó la estabilidad del peso frente a escenarios internacionales complejos, así como los esfuerzos coordinados con el sector empresarial, incluso que las ventas de autos han aumentado —pese a la imposición de aranceles por parte de EU—.

"A pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo. Recientemente presentamos algunos datos importantes de lo que ha ocurrido en los primeros tres meses de 2026: aumentaron las ventas de vehículos en el país y creció el turismo, con casi 10% más visitantes en enero y febrero", destacó.

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Respecto al primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), Sheinbaum Pardo destacó que este polo contempla una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares en una extensión de 53 hectáreas, con la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

"Esto es parte de lo que llamamos el Plan México. ¿Qué es el Plan México? Más producción en el país y mayor bienestar para la gente, en pocas palabras", explicó la Mandataria al subrayar que el objetivo es sustituir importaciones mediante el impulso a la producción nacional y fortalecer la marca Hecho en México.

"Lo que queremos es que el Estado, el recurso público, se invierta en la gente", puntualizó la presidenta Sheinbaum.