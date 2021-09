México reporta mil 46 decesos y 12 mil 929 contagios por Covid

Al corte de este martes 14 de septiembre, México acumuló 269 mil 015 muertes por Covid-19, esto es, mil 46 fallecimientos más que el día anterior, informó la Secretaría de Salud. Asimismo se detalló que en las últimas 24 horas, el país sumó 12 mil 929 contagios, para dar un total de 3 millones 528 mil 972 casos confirmados.

A través del informe técnico, las autoridades sanitarias detallaron que las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 66% de todos los casos acumulados registrados en el país.



Vacunación de México contra Covid-19

Respecto a los detalles del plan de vacunación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que desde el inicio de la pandemia se han aplicado 92 millones 749 mil 295 biológicos. Asimismo, indicó que al corte del lunes 13 de septiembre se aplicaron 668 mil 700 dosis de la vacuna contra Covid-19.

Salud reporta 10 mil casos de Covid en menores tras regreso a clases Esta mañana, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, difundió una diapositiva en donde se detalla que en el regreso a clases presenciales se han registrado casi 10 mil casos de contagio por Covid-19 en menores de edad.

En la diapositiva presentada en Palacio Nacional, se indica que un total de 9 mil 941 casos se han registrado en menores de 5 a 17 años desde el 30 de agosto, fecha en que inició el registro de clases. López-Gatell señaló que estas cifras indican que no hay un incremento en este sector y afirmó que el 95% de los casos que se registran son leves.

"No se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad. A pesar de que llevamos ya dos semanas desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad, en general va a la baja, pero el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando", dijo el funcionario. "Menos del 10% de los casos que se registran son en menores de edad y más del 95% de los casos en general son casos leves, esto nos da mucho gusto. Por supuesto seguiremos monitoreando y estaremos pendientes de cualquier eventualidad", señaló.