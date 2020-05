México responde al New York Times que "no oculta" cifras de muertos por COVID

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El Gobierno de México aseguró este viernes que "no oculta" datos sobre fallecidos por COVID-19 en el país, en respuesta a un reportaje del The New York Times según el cual la cifra de muertos en la capital mexicana es tres veces mayor a los 696 registrados oficialmente.



"El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios", expresó en Twitter el portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

De acuerdo con el funcionario, las cifras de casos que se actualizan a diario "son producto del trabajo de decenas de científicos" y aseguró que la política de las autoridades es "de datos abiertos y transparencia total".

En otro mensaje aseguró que México está participando junto con otros países en la elaboración de una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, puesto que para el Gobierno mexicano "la salud es un derecho universal y el bienestar un objetivo de la humanidad".

El Gobierno capitalino también se defendió en Twitter asegurando que desde el inicio de la pandemia se está coordinado con el Gobierno federal y está "informando a la ciudadanía todos los días".

"Negamos que haya contradicción en la información y la validación de la misma está sujeta a criterios científicos que son actualizados en coordinación con los comités científicos del Gobierno de México", aseveró.

Según el periódico estadounidense, mientras la cifra oficial dicta casi 700 muertos en la capital, "funcionarios de Ciudad de México han tabulado más de 2,500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que están relacionadas con la COVID-19".

"La cifra de personas que pudieron haber muerto de COVID-19 en Ciudad de México es más de tres veces la que muestran las cifras federales", sostiene el rotativo.

El texto también habla de que algunos hospitales capitalinos están "abrumados", en los que "los pacientes yacen en el suelo, tendidos sobre colchones".

Según los datos oficiales, México registra oficialmente casi 30 mil enfermos de COVID-19 y unos 3 mil fallecidos.

Sin embargo, el Gobierno cree que el número de enfermos es nueve veces mayor, ya que no aplica pruebas masivas a la población, sino un modelo de estimación a partir de los casos que llegan en algunos centros.

México es de hecho el país de la OCDE que menos pruebas de COVID-19 realiza, con 0.4 por cada mil habitantes.

Las autoridades sanitarias prevén que este viernes se alcance el pico máximo de la pandemia en todo el país y que en junio puedan reactivarse las actividades económicas no esenciales que se paralizaron a finales de marzo.

No obstante, este mismo viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que en la capital la "fase mayor" de contagios puede durar hasta el 20 de mayo.

"Desde ahora hasta el 20 y la proyección es que a partir de ahí empiece a bajar el número de contagios y ya el descenso de la pandemia en el caso de la Ciudad de México", puntualizó.