México revisará tarifas con China, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que se revisará las tarifas de importación y exportación con China, país con el que no se tiene tratado comercial.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal destacó que su gobierno privilegia el comercio con aquellas naciones con las que México tiene tratados comerciales.

"Nosotros privilegiamos finalmente el comercio con los países con los que tenemos tratado. Nosotros, recuerden, con China no tenemos tratado comercial y estamos importando muchísimos productos de China", señaló.

"Nosotros tenemos que revisar las tarifas que tenemos con China, pero además ahí no hay acuerdo comercial en ciertas otras cosas, pues difícilmente en este instante porque ya no se fabrican en México, pero todo en el marco del Plan México, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía", explicó.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que mucho de la entrada de productos chinos es en la industria del zapato, que hizo que cayera la producción nacional.

En este sentido, destacó la implementación del Plan México, el cual busca recuperar y fortalecer la industria mexicana.

"¿Qué queremos nosotros? Recuperarla, fortalecer nuestra industria, porque eso da empleo, porque eso nos fortalece, porque se genera bienestar, porque reduce la violencia, todo lo que eso significa", dijo.