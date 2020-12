México sancionará a una familia que usó influencias para vacunarse de covid

México, 30 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles que una familia aprovechó sus influencias para vacunarse contra la covid-19 cuando todavía "no le correspondía" y anunció que habrá sanciones por este caso.

"Se hizo la investigación y en efecto, sí, una familia que no le correspondía la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron un médico, su esposa y una o dos de sus hijas", detalló el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El plan de vacunación de México arrancó el pasado 24 de diciembre con pocas dosis que están siendo suministradas solo al personal médico que atiende a enfermos de covid-19 en el área metropolitana de Ciudad de México y en los norteños estados de Coahuila y Nuevo León.

López Obrador confirmó que esta familia se vacunó en un hospital del Estado de México, colindante con la capital, pese a no cumplir con los requisitos y aseguró que "la investigación ya se inició para castigar esa irregularidad, ese abuso".

Según la prensa local, el médico vacunado es José Rogel Romero, director del hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, quien no trabaja en primera línea de atención al coronavirus.

"Todos tenemos que ayudar a que se sepa que es inmoral saltarse o brincarse la fila, es una inmoralidad si no nos corresponde", opinó López Obrador, quien recordó que las autoridades sanitarias decidieron que "lo primero es vacunar al personal de salud que está en los hospitales covid y después los adultos mayores".

El presidente pidió "a la gente que nos ayude denunciando todos estos abusos" porque es "un asunto de todos poder frenar, detener y cortar de tajo con el influyentismo".

México se convirtió el 24 de diciembre en el primer país latinoamericano en aplicar la vacuna de Pfizer, al suministrarla a 3.000 trabajadores sanitarios.

El plan del Gobierno prevé haber vacunado a finales de enero a 700.000 trabajadores de la salud con las dosis de Pfizer, y posteriormente vacunar al resto de la población, de 130 millones de habitantes, según edades y enfermedades crónicas, mediante las vacunas de Pfizer, CanSino y AstraZeneca.

Con 1,4 millones de contagios y 123.000 muertos, México es el cuarto país del mundo con más fallecidos por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.

Rechazan falla en asignación de vacuna en hospital de Edomex



El IMSS rechazó supuesta falla en el sistema de citas de personal médico en proceso de vacunación antiCovid19, tras la denuncia de que familiares del director del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", Dr. José Rogel Romero, recibieron la inmunización el pasado 24 de diciembre.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 29 de diciembre, trascendió que familiares del director del Centro Médico de Toluca habrían sido beneficiados con la vacuna antiCovid19, ante lo que el mandatario respondió que la denuncia sería investigada.

Autoridades mexiquenses de la Secretaría de Salud respondieron ayer mismo que ante una falla en el sistema de confirmación de citas de la empresa contratada por el IMSS, para convocar al personal médico a recibir la vacuna contra el Covid-19 el 24 de diciembre, obligó a llamar a personas extras cuyo registro fue manual.

"Para utilizar de manera efectiva el biológico, que cuenta con seis horas para su aplicación, pasadas las 14:00 horas se decidió, de manera conjunta, inmunizar al personal emergente que estaba presente y pertenecía a todas las instituciones de salud", informaron ayer autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México.

"En el caso concreto del Dr. Rogel Romero, se informa que sí estuvo contemplado, debido a que el Centro Médico es una de las unidades hospitalarias más activas en la atención a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus y en dos ocasiones ha estado infectado", explicaron autoridades mexiquenses.

"Respecto a la presunta vacunación de sus familiares se desconoce si recibieron la inmunización debido al contratiempo antes explicado", afirmaron autoridades mexiquenses.

"El listado oficial de quienes recibieron el biológico quedó a cargo de la empresa contratada por el IMSS, la cual se negó a compartir los datos y se comprometió a enviarla posteriormente, pero aún no se recibe", difundieron autoridades de la Secretaría de Salud mexiquense.

Al respecto el IMSS respondió que "en el Estado de México no se utilizó la plataforma para agendar citas, debido a la premura del inicio del proceso de vacunación y el elevado número de personas que estuvieron de manera concurrente a la hora de la aplicación", esto en un comunicado difundido esta madrugada.

El IMSS "no contrató ninguna empresa en específico para el desarrollo de la plataforma -de citas-, ya que la misma se trabajó con el apoyo de la fábrica de software del instituto (Softtek)", aclaró el instituto.

"Los candidatos para vacunarse fueron convocados por cada institución de salud, con base en los hospitales que atienden COVID-19 con mayor productividad y fueron enviados en transporte a la sede de la aplicación", informó el IMSS.

"Aproximadamente a las 4:00 p.m. ya no había flujo de personas para la aplicación de la vacuna, por lo que el responsable del punto de vacunación, adscrito a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, convocó al personal integrante de las células de vacunación para concluir con las dosis disponibles y evitar el desperdicio", afirmaron autoridades del IMSS de la delegación Poniente del Estado de México.