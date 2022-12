México se aísla por política exterior totalmente errática: Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel lamentó que la relación diplomática entre México y Perú se haya trastocado por la defensa a ultranza que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador del mandatario depuesto de la nación andina, Pedro Castillo.

Indicó que otorgar asilo político a Pedro Castillo le corresponde a las autoridades competentes, y que México siempre ha sido un país con puertas abiertas para brindarlo a refugiados por una situación de necesidad, y el asilo político en situaciones específicas.

"Vamos a ver si esto encuadra dentro de un asilo político, se ve difícil por los delitos que se le han imputado al expresidente Pedro Castillo, pero esa es una parte legal; lo que es gravísimo son las relaciones exteriores de México con el Perú", estimó.

Señaló que México se aísla del mundo porque "se ha llevado una política en materia de relaciones exteriores totalmente errática", y el caso de Perú representa una intervención en la vida política de otro país, por el interés del titular del Ejecutivo.

"Hay que recordar que no es la ideología lo que demanda regir las relaciones exteriores del país. No es el interés de un presidente, son los intereses de todas y todos los mexicanos. México se empieza a aislar del resto del mundo, no es solamente un caso aislado, puede haber un tropiezo en un caso aislado, esto ya es un patrón recurrente, es un sistema de llevar a cabo las relaciones internacionales con el mundo", refirió en conferencia de prensa.

Detalló que existen una serie de acuerdos con Perú, una relación diplomática de hace muchos años, y en el aspecto comercial, económico y político; y "en nuestras votaciones, en los organismos multilaterales han sido muy similares", refirió.