México sin información oficial sobre presuntas recompensas: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México no ha recibido información oficial del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) sobre el presunto ofrecimiento de recompensas por parte de "criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas nacionales, para atacar a agentes federales estadounidenses.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que ya se solicitó formalmente la información a las autoridades estadounidenses, luego de que el tema fuera dado a conocer por medios de comunicación.

"El día de hoy lo pregunté al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y no hay información que haya dado esta institución del gobierno de Estados Unidos a México. Ellos se referían en Estados Unidos, pero no hay una [información]; se está solicitando la información, pero lo conocimos igual que ustedes, por la publicación del DHS", señaló Sheinbaum.

Consultada sobre si en territorio nacional existe alguna investigación que pudiera arrojar indicios de una red con dichos objetivos, la presidenta descartó esa posibilidad.

"No", respondió tajante la Mandataria.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno Mexicano mantiene comunicación constante con Estados Unidos en materia de seguridad y que esperarán la respuesta oficial del DHS antes de emitir cualquier posicionamiento adicional.

Ayer, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acusó ayer "criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas nacionales" ofrecen recompensas de hasta 50 mil dólares para atacar a agentes federales.