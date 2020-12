México suma ya 105,940 muertes por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- México suma en el corte de este 30 de noviembre 105 mil 940 muertes por Covid-19, con un millón 113 mil casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa).

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que hay más de un millón 356 mil personas negativas.

Respecto a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre que México debe tomarse muy en serio la pandemia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondió que la OMS "no me lo dice a mí" y que "no debo responderle nada al doctor Tedros".

Al afirmar que los medios locales han cambiado el sentido de las palabras del director de la OMS, López-Gatell matizó que en realidad es una advertencia para todo el mundo y que efectivamente hay que tomarse en serio el Covid-19 y evitar la realización de festejos y congregaciones en el país.

"La sociedad debe reaccionar ante esto. El doctor Tedros no es que me lo diga a mí, al secretario de Salud o al presidente. Si quisiera hacerlo, quizá habría mandado un comunicado diplomático, si fuera ese el caso. Hay que tomárselo en serio, no es momento de hacer bodas ni festejos, ni empezar a tener congregaciones", dijo.

Este lunes, Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS, subrayó que el país está "en mala situación frente a la epidemia de Covid-19, que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre".