México vive una profunda crisis de desaparición de personas, admite comisionada nacional

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, reconoció que México vive una "profunda crisis en materia de desaparición de personas y acceso a la justicia", y denunció que hay resistencias a colaborar por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales, con relación al Protocolo Homologado de Búsqueda.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob) lamentó que la FGR no quiera abrir ni compartir información de carpetas de investigación en el caso de la búsqueda de mujeres.

Informó que hasta ahora se han reportado 92 mil 844 personas como desaparecidas, pero advirtió que la cifra podría ser mucho mayor ante la desconfianza que hay para denunciar ante las autoridades.

Destacó que del total de desaparecidos, el 16 por ciento son niñas, niños y adolescentes y cerca del 25 por ciento son mujeres.

Añadió que se han descubierto más de 4 mil 806 fosas clandestinas en todo el país con 8 mil 202 cuerpos, la primera de ellas en 2007, pero este número puede variar, ya que una fosa puede tener más de un cuerpo, "pero lo que nos tendría que estar alarmando sí son las fosas clandestinas, sí son las diferentes formas de hallazgos de estos cuerpos, pero son las decenas de miles de cuerpos no identificados que todavía están en espera ser localizados y entregados a sus familias".

La funcionaria recalcó que la mayoría de las fosas clandestinas han sido localizadas en Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Veracruz y el Estado de México.

Quintana Osuna señalo que a este problema se suma una profunda crisis en materia forense, pero también de justicia, pues en lo que respecta a la desaparición forzada la impunidad es casi total, con tan sólo 35 sentencias.

La comisionada nacional de Búsqueda de Personas aseguró que en esta administración, por primera vez se ha institucionalizado la búsqueda desde el Estado, "que ha reconocido que existe esta crisis y empieza a tomar medidas para combatirla".

Sin embargo, pidió el apoyo del Senado para realizar las reformas que se requieren, ya que aún existen limitaciones legales que impiden el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, que no cuenta con herramientas jurídicas para realizar búsquedas inmediatas, solicitar órdenes de cateo y acceso a la geolocalización.

"No tenemos herramientas jurídicas para realizar labores de búsqueda, no podemos ser primeros respondones, no podemos solicitar órdenes de cateo, no podemos ofrecer un sistema de beneficios por colaboración eficaz" para obtener información útil por parte de personas encarceladas por diversos delitos.

Además, señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas cuenta con solo 89 empleados para todas las labores que tiene que realizar.

"La búsqueda de personas desaparecidas es un asunto de Estado. Tenemos todos los poderes de la Unión y todos los ámbitos, tanto federal, estatal y municipal que sumar esfuerzos. (...) Son decenas de miles de personas esperando a su ser querido en casa y tenemos que tomar todas las medidas desde los diferentes ámbitos del gobierno para responder a tres corsos fundamentales: la desaparición de personas, la crisis en materia forense y la crisis en materia de justicia", expresó.

En entrevista posterior, Quintana Osuna destacó la importancia de la reunión con senadores, pues se puso en la mesa "como vamos a trabajar de manera conjunta con el Senado para empezar a construir una respuesta desde un punto de vista extraordinario, pues estamos en una situación extraordinaria".

Subrayó desde 2006 con la llamada guerra contra las drogas, y hasta el día de hoy, hay un repunte en materia de desapariciones, en donde ha habido un aumento exponencial en los diferentes tipos de violencias, "y por eso tenemos que tomar medidas extraordinarias para enfrentar esta crisis".

La comisionada Quintana subrayó que "mientras en este país no haya una consecuencia clara, el mensaje está siendo muy claro. Si hay un 98 por ciento de impunidad y solo 35 sentencias en el país, el mensaje está muy claro".

Enfatizó que cerca del dos por ciento de los casos que se investigan se judicializan, por lo que "ahí podemos ver dónde está el cuello de botella".

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, reconoció que la crisis por desaparición de personas representa un gran reto para las instituciones mexicanas.

La legisladora panista expresó la voluntad de los senadores para colaborar al fortalecimiento de la CNB.

La senadora de Morena, María Celeste Sánchez, reconoció el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda y aseguró que si se ha registrado un aumento en el número de desaparecidos es porque ahora sí se están contabilizando. "Esta crisis no es de ahora", puntualizó.