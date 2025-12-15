México y Canadá Establecen Plan de Acción para Mejorar Seguridad

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- El secretario (ministro) de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó este lunes que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo canadiense, Gary Anandasangaree, con quien acordó reforzar la seguridad bilateral entre los países.

"Agradezco al ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree, la conversación telefónica de esta tarde, donde sostuvimos un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre México y Canadá", apuntó García Harfuch, en un mensaje en X.

Además, el ministro mexicano señaló que avanzaron en las "prioridades compartidas" y en el Plan de Acción Canadá–México.

Lo anterior "con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones".

En septiembre pasado, el primer ministro canadiense, Mark Carney, visitó México, donde acordó con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, un plan de acción para fortalecer la relación bilateral, en medio de la incertidumbre en la antesala de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.

Ambos mandatarios se mostraron "optimistas" de que el T-MEC vaya a prevalecer, debido a que la región norteamericana es "la más competitiva del mundo".

Para abonar a esta fortaleza regional, México y Canadá establecieron un "plan de acción, que complementará a la revisión del T-MEC", el cual Sheinbaum aseguró que "va a permanecer".

Dicho acuerdo promete traer más oportunidades de inversión, empleos de calidad, innovación, justicia social, seguridad y prosperidad para ambos países.