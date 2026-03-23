México y EU acuerdan reforzar protección de propiedad intelectual

Ciudad de México, 23 mar (EFE).- Las autoridades de México y Estados Unidos acordaron reforzar los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en ambos países, así como potenciar la persecución de los delitos en esta materia, en el marco de la revisión del tratado comercial con Canadá (T-MEC) prevista para este año.

Grupo conjunto para fortalecer la protección intelectual

La Secretaría de Economía (SE) de México, a cargo de la negociación bilateral con Washington, informó este lunes en un comunicado que ambas naciones se comprometen a instalar un grupo de trabajo conjunto para "facilitar el aumento" de las investigaciones penales, el uso de técnicas eficaces de aplicación de la ley y realizar procesos judiciales exitosos para disuadir los delitos contra los derechos de propiedad intelectual.

Dicho grupo de trabajo estará integrado por autoridades de la SE y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, detalló la dependencia del Gobierno mexicano.

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Mesa redonda para derechos de autor y marcas

Asimismo, el otro compromiso alcanzado consistirá en establecer una mesa redonda con las partes interesadas en derechos de autor y marcas para que puedan plantear cuestiones ante las autoridades gubernamentales mexicanas pertinentes y "confirmen el proceso de remisión de asuntos para su proceso penal".

Estos acuerdos relacionados con la propiedad intelectual se enmarcan en la negociación bilateral para la revisión del T-MEC, cuya primera ronda arrancó oficialmente la pasada semana con una visita a Washington del titular de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, bajo tres ejes: reducción de importaciones especialmente de Asia, reglas de origen y seguridad de las cadenas de suministro.

Además, se lanza también en un contexto de la investigación en curso de las autoridades estadounidenses bajo la sección 301, circunstancia que, de acuerdo a México, no cambiará las reglas del comercio entre ambos países ya conocidas y solo darán un sustento jurídico a las mismas. EFE

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