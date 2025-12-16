México y EU firman acuerdo de aguas

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la firma de un acuerdo con México sobre la crisis de aguas residuales del río Tijuana.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) emitió un comunicado señalando que la Minuta 333 fue firmada por las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) y que incluye proyectos de infraestructura, investigación, monitoreo mejorado y planificación para operación y mantenimiento de sitios y sistemas críticos que consideran el crecimiento poblacional futuro de Tijuana.

Entre las acciones acordadas están: La creación de una cuenta de operaciones y mantenimiento (O&M) en el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), que reservaría una parte de los fondos futuros proporcionados a México para sufragar los gastos futuros de O&M, con recomendaciones que deberán presentarse en un plazo de 12 meses a partir de la firma.

También, México elaborará un plan maestro de infraestructura hídrica para Tijuana en un plazo de seis meses. Así como se creará un grupo de trabajo binacional del Acta 333 en un plazo de tres meses para evaluar la viabilidad de construir un emisario submarino para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos (SABWWTP).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Incluso, México construirá un estanque sedimentario en el Cañón Matadero (Smuggler´s Gulch), situado cerca de la frontera internacional.