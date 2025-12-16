logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México y EU firman acuerdo de aguas

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
México y EU firman acuerdo de aguas

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la firma de un acuerdo con México sobre la crisis de aguas residuales del río Tijuana.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) emitió un comunicado señalando que la Minuta 333 fue firmada por las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) y que incluye proyectos de infraestructura, investigación, monitoreo mejorado y planificación para operación y mantenimiento de sitios y sistemas críticos que consideran el crecimiento poblacional futuro de Tijuana.

Entre las acciones acordadas están: La creación de una cuenta de operaciones y mantenimiento (O&M) en el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), que reservaría una parte de los fondos futuros proporcionados a México para sufragar los gastos futuros de O&M, con recomendaciones que deberán presentarse en un plazo de 12 meses a partir de la firma.

También, México elaborará un plan maestro de infraestructura hídrica para Tijuana en un plazo de seis meses. Así como se creará un grupo de trabajo binacional del Acta 333 en un plazo de tres meses para evaluar la viabilidad de construir un emisario submarino para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos (SABWWTP).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Incluso, México construirá un estanque sedimentario en el Cañón Matadero (Smuggler´s Gulch), situado cerca de la frontera internacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dudas, polémicas y esperanzas, dos años del Tren Maya
Dudas, polémicas y esperanzas, dos años del Tren Maya

Dudas, polémicas y esperanzas, dos años del Tren Maya

SLP

EFE

La Misión Civil de Observación documenta impactos sociales y ambientales del Tren Maya. Entrevista con experto en EFE.

México y Canadá Establecen Plan de Acción para Mejorar Seguridad
México y Canadá Establecen Plan de Acción para Mejorar Seguridad

México y Canadá Establecen Plan de Acción para Mejorar Seguridad

SLP

EFE

El secretario de Seguridad de México y su homólogo canadiense acuerdan medidas para fortalecer la seguridad entre ambos países.

Pelea entre Diputados de Morena y PAN en el Congreso de Ciudad de México
Pelea entre Diputados de Morena y PAN en el Congreso de Ciudad de México

Pelea entre Diputados de Morena y PAN en el Congreso de Ciudad de México

SLP

El Universal

El enfrentamiento entre legisladores de Morena y PAN genera caos en el Congreso capitalino

Rosa Icela Rodríguez encabeza sesión del Sistema Nacional de Búsqueda
Rosa Icela Rodríguez encabeza sesión del Sistema Nacional de Búsqueda

Rosa Icela Rodríguez encabeza sesión del Sistema Nacional de Búsqueda

SLP

El Universal

La titular de Segob lideró la segunda sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.