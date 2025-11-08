logo pulso
Nacional

México y Francia acuerdan combatir crimen trasnacional

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y Jean-Noël Barrot firman acuerdo para combatir crimen organizado trasnacional.

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 05:26 p.m.
A
México y Francia acuerdan combatir crimen trasnacional

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles firmó una Carta de Intención junto a Jean-Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, para reforzar la seguridad marítima contra el crimen organizado trasnacional.

Con esto, México y Francia fortalecen la cooperación y las capacidades conjuntas.

Apenas este viernes 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron visitó México y se reunió con Claudia Sheinbaum, con quien acordó cooperación para combatir narcotráfico.

"Podemos luchar contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente", dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

