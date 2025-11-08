México y Francia acuerdan combatir crimen trasnacional
El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y Jean-Noël Barrot firman acuerdo para combatir crimen organizado trasnacional.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles firmó una Carta de Intención junto a Jean-Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, para reforzar la seguridad marítima contra el crimen organizado trasnacional.
Con esto, México y Francia fortalecen la cooperación y las capacidades conjuntas.
Apenas este viernes 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron visitó México y se reunió con Claudia Sheinbaum, con quien acordó cooperación para combatir narcotráfico.
"Podemos luchar contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente", dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
