México ya hizo todo lo que tenía que hacer por aranceles: Ebrard

Aunque hay optimismo por parte del gobierno de México de que las negociaciones con Estados Unidos para eliminar el arancel de 30% fueron positivas, solamente falta esperar a conocer la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, porque ya se hizo "todo lo que se tenía que hacer está hecho", dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante la conferencia al término del evento "México IA + Inversión Acelerada", el funcionario dijo: "Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Sería muy aventurado darte datos (sobre si habrá reducción del arancel de 30% o no), no puedo hacer eso, pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo".

A unos días del 1 de agosto, fecha en que Estados Unidos iniciará con el cobro de 30% de aranceles a las exportaciones mexicanas, Ebrard dijo que después de negociaciones "intensas y complejas" hay que esperar "hoy, mañana y jueves. Mi perspectiva es positiva, vamos a ver en qué resulta".

Consideró que nuestro país ya tiene un acuerdo con la Casa Blanca, porque no le impone aranceles a los productos que entran vía el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Alguien me decía, pues, ¿qué acuerdo va a tener México? Pues, ya lo tenemos. Ahí puedes encontrar muchísimas cosas. Tenemos arancel en automóviles, con descuentos por los componentes de USMCA o T-MEC. Tenemos aranceles en acero, pero no tenemos aranceles, por ejemplo, farmacéuticos...y los servicios y toda la data asociada, pues, tampoco tiene aranceles. Mucho de lo que va a crecer más los próximos años no es sujeto de aranceles".

Ebrard dijo que estamos ante un "nuevo sistema de desventajas comparativas" en las que tu eficiencia comparativa para hacer productos depende del arancel que te impone Estados Unidos y no es como antes que la competitividad se basaba en la habilidad para hacer un artículo.

Actualmente, la economía más grande del mundo, Estados Unidos, es la que determina "cuánto cuesta participar en el mercado", porque define aranceles por país.

"O sea, si tú produces en Vietnam es 20%, pero si es Japón es 15% y así sucesivamente. Entonces le llamo desventajas comparativas porque fijas la desventaja de cada cual, no en función de su capacidad de competencia, sino por una decisión de otra naturaleza", comentó Ebrard.

Cúpula empresarial espera que EU dé prórroga a aranceles de 30%: CCE

El sector empresarial espera un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos que lleve a postergar la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses de 30% contra las exportaciones mexicanas.

Aunque faltan menos de tres días, para que este 1 de agosto se apliquen los aranceles, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que "quisiera pensar que tendremos una prórroga o una negociación y sí es posible que ocurra... es uno de los escenarios".

Sin embargo, admitió que si se aplica el porcentaje de 30% de aranceles habrá impactos, que serán difíciles de calcular, pero "serían afectados casi 48 sectores".

Dijo que mantienen negociaciones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y confió en que los viajes del funcionario permitirán llegar a una negociación, pero hasta ahora "no sabemos" en qué quedará el diálogo con los estadounidenses.

Añadió que México, Canadá y Estados Unidos son la región económica más importante del mundo y se debe de mantener así, por lo que hay reuniones entre representantes del sector privado de ambos países.

Comentó que en el sector privado hay un grupo de diálogo entre CEO´s de México y Estados Unidos, además de que hay un cuarto de junto que revisa la parte técnica comercial en la que participan más de 170 representantes técnicos, pero también están los equipos de trabajo del sector público.

Durante su mensaje en la conferencia México IA+ Inversión Acelerada, en la que participó el director de NVIDIA, Marcio Aguiar, Cervantes dijo que el sector privado jugará un papel importante en la era tecnológica por lo que con este evento buscan unir la inversión, la innovación y la visión empresarial.

Invitó a las empresas a invertir en México ya que dijo es un país competitivo y estratégico porque tienen una integración profunda con América del Norte, aporta un valor agregado porque no solamente se ensambla en territorio mexicano, también se diseña, innova y transforma.

Agregó que cualquier empresa que se instale en México puede producir local y exportar globalmente, además de que el país forma a más de 120 mil ingenieros y técnicos altamente calificados, además de contar con infraestructura industrial y estabilidad macroeconómica.

El presidente del Comité Especial de Inversión y Relocalización de Empresas del CCE, Max Elmann, confió en que México saldrá "bien librado...porque somos el país que ha hecho la mejor negociación con Estados Unidos".

Añadió que no espera que haya daños a las exportaciones mexicanas ni a las inversiones por los aranceles de 30% que entrarán en vigor el 1 de agosto.

"Creemos que las inversiones se van a consolidar en los primeros seis meses a un año, hasta los mil o 2 mil millones de dólares de inversión en México".

Añadió que las inversiones que llegan a México son para desarrollar proyectos que van dirigidos al mercado interno y no están ligadas a la exportación, por lo que se mantendrá el atractivo del país por la gran cantidad de consumidores mexicanos.