Diputados del Verde respaldan reforma electoral de Sheinbaum

El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, dijo que es viable realizar recortes al presupuesto de los partidos políticos, como lo propone el proyecto de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, dicha propuesta debe ser "construida por un amplio consenso", y representa una oportunidad para revisar la distribución de los recursos que se le otorgan a cada partido político.

"Nosotros hemos dicho sí podemos reducir los recursos, y yo creo que sería también una muy buena oportunidad para revisar cómo es que se distribuyen y cómo se reparten, si esto vamos a disminuir los recursos y los vamos a distribuir de manera igualitaria a todas las fuerzas políticas, pues yo estoy seguro que a lo mejor varios partidos dirían que sí, a lo mejor hay otros a los que ya van a decir que no", expresó.

Añadió que la reforma electoral no sólo debería incluir la desaparición de los legisladores plurinominales o la reducción de los recursos para los partidos políticos, sino "abordarse en un sentido más amplio".

"No solo una reforma electoral, no simplemente eso, creo que sí vamos a entrar a una reforma electoral debería de abordarse en un sentido más amplio", dijo Puente Salas.

Actualmente, el Instituto Nacional Electoral (INE) distribuye los recursos para el financiamiento de los partidos políticos, conforme a la fórmula establecida en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticas (LGPP), que se basa en la votación obtenida en la elección de diputados inmediata anterior y de forma equitativa, es decir, le toca más a el que obtuvo mayor número de votos.

Para 2025, el INE aprobó 7 mil 354 millones 266 mil 504 pesos para el financiamiento público de los partidos políticos; y Morena es el partido con mayores recursos, por 2 mil 486 millones 307 mil 397 pesos para financiar sólo sus actividades ordinarias.