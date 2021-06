Mezcaleros de Oaxaca se disputan Consejo Regulador del Mezcal

Una asamblea de 30 delegados encabezada por el expresidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), Hipócrates Nolasco Cancino, en la Ciudad de México, designó el 25 de mayo pasado a un nuevo Consejo Directivo, en el que se designó como presidente interino a Juanito Martínez Santiago, luego de la declinación al cargo de Juan Vera García.

Días antes, el 15 de mayo de 2021, en una asamblea ordinaria celebrada en San Dionisio Ocotopec y en la que participaron cerca de 900 asociados, también fueron designados los integrantes del Consejo Directivo; en este caso, presidido por Abelino Cohetero Villegas.

Las dos partes se acusan de ser ilegales y de usurpar funciones, en un conflicto que se arrastra desde los primeros meses de este año cuando se debió lanzar la convocatoria para la renovación de la dirigencia y asamblea irregular en la que 32 delegados modificaron los estatutos del Comercam. Ahora, el organismo se encamina a un conflicto legal por la disputa de la dirección, tras nueve años de ser presidido por Hipócrates Nolasco.

"La única asamblea con validez que reconocen los asociados es la que se realizó el 15 de mayo. Eso que se realizó en la Ciudad de México carece de total validez, no tiene validez tanto por el tema jurídico como por los asociados", sostiene Avelino Cohetero.

El presidente saliente del Comercam, Hipócrates Nolasco, debió convocar a una asamblea ordinaria para la renovación del Consejo Directivo en los primeros cuatro meses de 2021. El tiempo se vencía y eso creó inconformidad en un grupo de asociados.

Sorpresivamente, Hipócrates Nolasco convocó a una asamblea de delegados el 7 de mayo de 2021, a la que asistieron 32 personas, con el fin de modificar los estatutos del consejo y cambiar el método de selección de la dirigencia, así como las funciones de los comités. Ahí aprobaron que los delegados tuvieran la función de designar a los nuevos miembros del Consejo Directivo, sin la necesidad de convocar a una asamblea general ordinaria de asociados.

Además, se repartieron los comités y dotaron de súper funciones al Comité de Vigilancia, en el que además se permitió que quedara presidido por el expresidente del Comercam. Esto fue interpretado por los asociados como un intento de Hipócrates Nolasco de perpetuarse tres años más al frente del consejo, a través del Comité de Vigilancia.

Ante esta situación el vicepresidente del Comercam, Nicolás Cruz García, convocó a una asamblea general ordinaria de asociados para el 15 de mayo de 2021, en San Dionisio Ocotopec, en la cual fue elegido Abelino Cohetero.

Dos días después, el 17 de mayo, un grupo de hombres entró en las instalaciones del organismo y sustrajo equipo de cómputo, el servidor con la base de datos de los magueyeros y mezcaleros del país, además de los hologramas de certificación. Uno de ellos fue detenido en flagrancia.

"Yo no manejaría que hay dos consejos directivos, porque el otro simplemente es sólo una farsa y no hay sustento legal que acredite que ellos puedan ser. Sólo hay un Consejo Directivo y el otro está usurpando funciones que no le corresponden y que el Consejo Directivo ya tomó acción legal para ese tipo de acciones que está tomando tanto el presidente saliente como las personas que le siguen el juego, que son una minoría, no representan ni el 1% del total de los asociados", aseguró Cohetero.

EL UNIVERSAL solicitó una entrevista a Hipócrates Nolasco, pero no hubo respuesta. Sin embargo, en un comunicado fechado el 18 de mayo de 2021, Nolasco acusó al grupo de Abelino Cohetero de despojarlo de las oficinas del CRM y de la suplantación de su representación legal, de falsificar firmas y convocatorias "para supuestamente elegir a mi sucesor".

También adelantó que procedería legalmente y presentaría las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables.

Abelino Cohetero, por su parte, informó que ya presentó la denuncia por robo contra las personas que sustrajeron equipo, materiales e información de las oficinas del consejo ante la Fiscalía General del Estado (FGEO); asimismo, que están a la espera de cualquier acción que tome el comité presidido por Juanito Martínez, para interponer las denuncias por usurpación de funciones.

Al cierre de esta edición, el consejo regulador que reconoce a Juanito Martínez Santiago emitió un comunicado, en su página oficial de Facebook, en la que dio a conocer que sostuvieron una reunión con la parte disidente, mediante la intervención de la Secretaría de Economía.

En dicho encuentro participó Jesús Cantú Escalante, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia; Jorge Luis Silva Méndez, de la Unidad de Apoyo Jurídico y Alfonso Guati Rojo Sánchez, Director General de Normas.

Como parte de los acuerdos reflejados en la minuta con fecha del 1 de junio, ambas partes se comprometieron a retrasar lo máximo posible los procedimientos legales en marcha, y a contribuir para que el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam) siga operando sin interrupciones.

Además, los asociados en conflicto determinaron reunirse nuevamente en tres semanas, con el fin de resolver si están o no de acuerdo en realizar una nueva elección del Consejo Directivo o bien, otra vía de solución.