"Mi candidatura no es por dedazo", asegura Evelyn Salgado

La abanderada de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que su candidatura no es producto del dedazo, tras sustituir a su padre, Félix Salgado Macedonio. En su segundo día de campaña, Evelyn Salgado encabezó un mitin en la cancha de la colonia Galeana, en Chilpancingo. En este acto se sumaron a su campaña el diputado local del PRI, Jorge Salgado Parra, que en este proceso fue precandidato de la alianza PRI-PRD a la alcaldía de Chilpancingo. Salgado Parra ha sido diputado local y federal tanto por el PRI como por el PRD.

Su relevancia en la política local se debe a su padre Jorge Salgado, uno de los integrantes del círculo cerrado del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero; en su último gobierno fue su secretario de Finanzas. También se sumó a la campaña de Evelyn Salgado, América Astudillo, sobrina del gobernador Héctor Astudillo Flores, así como el secretario de Alianza del PRD estatal, Pánfilo Sánchez Almazán. Jorge Salgado acusó a su partido de "maltratarlo" en el proceso de selección del candidato.

Por su parte la sobrina del gobernador al término del evento escribió en sus redes sociales que se sumó a la campaña de Evelyn Salgado porque la tratan bien y no hay soberbia en el equipo. La que también se sumó a la campaña fue la diputada de Morena, Mariana García Guillen. García Guillen forma parte del grupo político del ex súper delegado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien prácticamente ha ignorado la campaña, primero de Félix Salgado y, ahora, de Evelyn Salgado. Sobre las adhesiones algunos militantes, entre ellos, manifestaron su desacuerdo.

"Ahora vienen estos chapulines, no se vale que los traten así", dijo una mujer a un hombre que hasta antes del anuncio no paraba de gritar vivas a favor de Evelyn Salgado y su padre. "Como no les dieron anda allá, ahora viene a buscar cómo se acomodan en el gobierno de Evelyn", le respondió el hombre.

Sin embargo, ambos no gritaron su desacuerdo y se quedaron hasta el final del mitin. En este segundo día de campaña, nuevamente Evelyn Salgado y su padre, Félix Salgado compartieron el protagonismo. El mitin lo comenzó el secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña. El dirigente cargó sus baterías contra el candidato del PRI-PRI, Mario Moreno Arcos, a quien acusó de engañar a la gente al presentarse como contador público y no contar con ese grado académico. Después intervino Félix Salgado y en su discurso atacó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Volvió a decir que ambas instituciones ya no le sirven al pueblo, después de que le quitaron la candidatura a la gubernatura.

La última participación fue la de Evelyn Salgado. La morenista se refirió a los ataques que ha recibido y como una forma de explicación dijo que su candidatura no es producto del dedazo. Dijo que se sometió a tres encuestas con otras dos mujeres, la senadora Nestora Salgado García, quien ha mostrado su rechazo a la candidatura de Evelyn Salgado, y la exalcaldesa de Atoyac, María de la Luz Ramos Niñez, quien desde hace más de una década no vive en Guerrero.

"Ya nos quedan muy pocos días, y les digo que no voy a perder tiempo recogiendo las piedras que nos están tirando", dijo Evelyn Salgado. En este mitin, Evelyn Salgado se mostró más relajada, no estuvo pegada a un atril ni tampoco leyó su discurso, sin embargo, las referencias a su padre fueron constantes: "Félix Salgado es mi máximo referente ideológico", dijo.