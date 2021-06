Mi gobierno va a seguir cuidando la democracia, dice Cabeza de Vaca

Este miércoles, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que en Tamaulipas a diferencia de otros estados del país, no hubo violencia, se realizó una elección tranquila y en paz, con mucha participación de la gente, "mi gobierno va a seguir impulsando y cuidando, la democracia en nuestro estado, es y jugará un papel fundamental".

En entrevista con diferentes medios, en palacio de gobierno, el mandatario afirmó que por eso instalaron una Mesa de Seguridad durante la jornada electoral, con representantes de todas las corporaciones, incluyendo al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, personal del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía de Delitos Electorales (federal y estatal).

"Eso nos permitió estar monitoreando todo el estado y que se llevara una jornada en paz", agregó.

Al referirse sobre el conteo parcial de votos que se realiza actualmente a través de los institutos electorales, dijo que, "cada partido estará haciendo lo propio, con base a las circunstancias de cada municipio y en distritos locales o federales; por supuesto que todos los candidatos y partidos tienen el legítimo derecho de defender la voluntad del pueblo de Tamaulipas y ejercer las acciones legales que correspondan en cada uno de los distritos".

Aclaró que por ese motivo no había querido pronunciarse hasta esperar los cómputos finales.

Comentó que la transparencia de un proceso electoral, incluso después del día de la jornada, es lo mejor para los ciudadanos, porque si hubo algunas irregularidades que se den a conocer.

"De quien hayan sido, porque es algo que debe conocer el pueblo de Tamaulipas", agregó.

Por su parte, dijo, "ustedes saben que yo soy emanado de Acción Nacional, seguiremos gobernando cerca de 30 municipios en el estado, en el Congreso se ganó también varias diputaciones, esto es parte de la democracia".

Y añadió: "Recuerden que en la política, ni los triunfos ni las derrotas son para siempre, estas no son eternas, cada proceso electoral es diferente y yo como gobernador constitucional libre y soberano de Tamaulipas voy a seguir defendiendo la democracia".

-¿Cuáles serían los factores para estos resultados?

"Al final del día es un proceso libre, abierto, democrático, es el ciudadano el que tiene la última palabra y los órganos electorales, en este caso, quienes estarán determinando cuales fueron los resultados finales".

Reiteró que si hubo alguna situación irregular o atípica que la den a conocer, porque es algo que lo tienen que conocer los tamaulipecos.