"Mi misión, que López-Gatell no recibiera Medalla Belisario Domínguez"

La senadora, Lilly Téllez, publicó en sus redes sociales que su misión era que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, no recibiera la medalla de Máxima Condecoración del Senado de la República.

Téllez publicó ese mensaje en respuesta a un tuit de Marco Levario Turcott, director de la Revista Etcétera, quien cuestionó la aprobación de la senadora al publicar que la Medalla Belisario Domínguez sería otorgada al personal de Salud y que su "misión" de no ser otorgada a López-Gatell había sido cumplida.

"Sí, esa era mi misión: que no se la dieran a López Gatell. Y sí, tú tenías razón, tu propuesta es la que debía ser premiada evidentemente: por justicia, por agradecimiento infinito, porque son héroes, literalmente. Saludos".

La respuesta se dio al reconocer que la propuesta de la Revista Etcétera fue condecorar a los trabajadores de la salud por la labor que están haciendo al atender la emergencia sanitaria que se presenta en el mundo debido a la pandemia por coronavirus.