Mi obligación es escuchar: Zaldívar por reclamo en caso de Morán

El ministro presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, descartó haberse molestado frente al careo de los nietos de Laura Morán, excuñada del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusada de homicidio en agravio del hermano del funcionario.

Durante entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, el ministro aseguró que pese a tratarse de un evento académico en la Universidad Iberoamericana, el reclamo no generó molestia en su persona, toda vez que su deber como funcionario público es escuchar y atender.

"Yo no puedo estar molesto, yo les dije 'este es un evento académico, pero ustedes tienen todo el derecho y yo como servidor público tengo la obligación de escucharlos y de atenderlos'. Y así fue", refirió.

Pese a relatar la estridencia con la que familiares de Laura Morán le reclamaron la falta de respuesta por parte de la Corte para resolver los amparos, el ministro dijo entender las circunstancias.

"Cuando dos hijos, una hija, tienen a su madre (Alejandra Cuevas Morán) en prisión, uno no puede pedirles que cuiden ciertas formas o que no griten o que no lloren o que no se desesperen, no, tienen todo el derecho de hacerlo. Mal haría yo en pedirles formas", justificó.

Sin embargo, y pese a asegurar el que en la grabación original se aprecia una respuesta "prudente, cuidada y empática", lamentó que sólo se compartiera en redes sociales la primera parte de ésta lo que ayudó a generar polémica en torno al incidente.

No obstante, recordó que más tarde, ese mismo lunes, la familia le agradeció su atención y respuesta en torno al presunto abuso de poder por parte del fiscal, por lo que reiteró que la Suprema Corte tiene el compromiso de resolver el caso conforme a derecho a pesar de que sea un caso mediático.

Señaló que no va a ser un asunto sencillo, pero garantizó que no se tomaría en cuenta el cargo público que ostenta Alejandro Gertz Manero ni lo mediático del asunto, por lo que auguró una decisión polémica independientemente de lo que decidan los ministros.