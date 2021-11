"Mi papá murió por la covid; fue de los primeritos"

Valle de Chalco.- El cempasúchil coloreó de amarillo el panteón de Xico para recibir a los que se han ido en los últimos días, semanas y meses por la pandemia de Covid-19. Pero también el rojo de las celosias cristata, conocidas de manera popular como terciopelo, las cuales se combinaron con las de cempasúchil para crear un ambiente multicolor que alegraba la vista de quienes llegaron a visitar a sus seres queridos.

Otro atractivo para la mirada de los asistentes al panteón fueron los rehiletes de colores que se colocaron hace unas semanas en casi todas las tumbas para festejar "a los que se adelantaron en el viaje eterno".

Para recordar lo alegre que era su padre, quien fue de los primeros que murió de coronavirus en Valle de Chalco en mayo de 2020, Fabiola, su hermana y su hija le pusieron en su tumba la música de banda que siempre escuchaba en vida.

"Mi papá se llamaba Eduardo y murió el 21 de mayo por Covid, fue de los primeritos, desgraciadamente no se pudo atender a tiempo y falleció. Lo recordamos, no tengo palabras, se le extraña. Siempre fue una persona muy alegre, contenta, conmigo fue el mejor papá, era mi todo, aunque sus hijas éramos muy rebeldes, no tengo palabras para describirlo. Nunca nos pegó desde que yo me acuerdo que iba en la primaria y secundaria, nunca nos puso una mano encima", contó Fabiola.