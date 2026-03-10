Michoacán cierra ejercicio fiscal 2024 sin observaciones de la ASF

MORELIA. Mich., marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Por vez primera en 10 años,

cerró el ejercicio fiscal del 2024 sin ninguna observación, por desvío de recursos o daño patrimonial en el manejo del gasto educativo, de acuerdo con el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El gobernador(Morena) atribuyó este resultado aly a lamagisterial, acciones que -dijo- han permitido también invertir más de 40 mil millones de pesos en infraestructura, sin contratar nuevos créditos.Además, las acciones han propiciado que se duplique los ingresos estatales, pues pasaron de 4-8 a 8.6 por ciento lo que refleja la, aseveró.El mandatario estatal michoacano expuso que durante el 2024, el estado deregistróen elpara la, un contraste conen los que se detectaron irregulares millonarias.Y citó, a manera de ejemplo, que en el 2024 las observaciones alcanzaron; posteriormente fueron de 28.8 millones de pesos en; de 3.9 millones de pesos en 2022 y 2.6 millones de pesos en 2023.Uno de los principales problemas que se detectaron, al inició de su administración, fue que en elhabía un gran desorden en la nómina educativa, pues se pagaba a personas que no desempeñaban funciones docentes, mientras que maestros en activo enfrentaban retrasos en sus salarios."Era un, se pagaba a quien no trabajaba, a quien trabajaba no se le pagaba; nosotros lo que hicimos fue hacer a un lado el tema de lay enfocarnos en nuestra responsabilidad que era pagarles a los maestros puntualmente y no pagarles a los", especificó el mandatario.Aseguró que entre los llamados "", había inclusoque figuraban en la nómina educativa sin cumplir labores en el sistema escolar.Por ello, para corregir estas irregularidades se implementaroncomo el pago de salarios, mediante tarjeta bancaria, lay el cruce permanente de información con la plantilla laboral del sector educativo.A ello se sumó la creación de la, que permitió atender simultáneamente diversas, agregó.Y precisó: "Las autoridades sostienen que estas medidas, aún con la resistencia de varios sectores, no solo mejoraron la transparencia en el manejo de recursos, sino que también permitieron estabilizar el pago a docentes y garantizar la continuidad de los ciclos escolares".