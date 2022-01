Miente Salazar, no se canceló su participación en foro: Morena

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, miente, al sostener que se le canceló su participación en el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica.

A través de un comunicado explicaron que no solo fue invitado, sino que incluso se modificó el calendario a petición de él, para que pudiera estar presente.

"Carlos Salazar miente al señalar que 10 minutos antes del evento se le canceló, puesto que 1) la fecha original para su participación era el martes 18 de enero, 2) él directamente solicitó el cambio para poder acudir a la Cámara el siguiente día y 3) todos los demás ponentes, salvo él, acudieron en tiempo y forma al foro del día 19 de enero. Si fuera verdad lo que señala Carlos Salazar, no se hubiera modificado el calendario, que, cabe precisar, sigue su curso para recibir a las personas ponentes conforme a lo previsto por el pleno de la Cámara de Diputados", puntualiza el texto.

La bancada guinda a cargo del diputado Ignacio Mier agregó que el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, aprobó un calendario de trabajo de dominio público que se puede consultar en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/ene/20220107-A.pdf.

En dicho calendario, continuaron, se aprobó que la fecha del diálogo JUCOPO, foro 2, fuera el martes 18 de enero de 2022, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el que se contaría con la presencia y participación de Carlos Salazar.

"A solicitud expresa del propio Carlos Salazar, los coordinadores parlamentarios acordaron cambiar la fecha del diálogo para el siguiente día, modificación que se puede consultar en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/ene/20220114-I.pdf"

Esta mañana de jueves, Carlos Salazar Lomelín, salió a aclarar que no hubo "desaire" de parte de los empresarios para participar en el Foro 2 Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, sino que fueron los diputados quienes cancelaron la participación virtual que pactaron con él.

En su cuenta de Twitter público un mensaje emitido por el Consejo Coordinador Empresarial en el que señaló: "la ponencia de ayer de Carlos Salazar Lomelín en el Parlamento Abierto se programó de manera virtual ya que estaba fuera del país. Su ausencia se debió a la cancelación que los organizadores hicieron 10 minutos antes argumentando que no se permitiría el esquema híbrido en el evento".