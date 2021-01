Mientras no me censuren, seguiré subiendo mensajes al "face": AMLO

Luego de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de abstenerse en sus conferencias matutinas de emitir opinión sobre el proceso electoral, el mandatario manifiesto que mientras no lo censuren en redes sociales, él seguirá subiendo videos en "el face (Facebook)".

En un video difundido en su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo federal, indicó que trataría de difundir mensajes cortos porque luego le reclaman que difunde videos largos.

"Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos...Como lo vamos a subir al face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al face", dijo.

Al supervisar los avances del programa Sembrando Vida, el mandatario indicó que él siempre ha dicho que el campo es la mayor fabrica de México "porque tiene todo".

Ayer viernes, el Consejo General del INE aprobó por mayoría, ordenar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y servidores públicos, abstenerse de hablar sobre el proceso electoral en curso, en sus actos públicos.

Tras un debate de más de 3 horas, el Consejo General del órgano electoral determinó que el Presidente de la República no deberá manifestarse en sus conferencias matutinas, pero tampoco en ningún otro acto, sobre el proceso electoral que está en curso desde septiembre pasado.

Todo esto estará vigente hasta que una Sala Regional Especializada se manifieste al respecto.

Los representantes de Morena ante el INE, avisaron que la medida es una censura al Primer Mandatario del país.